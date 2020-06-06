Немецкая девочка нацарапала снежинки на 37 машинах на 30 тысяч евро

Берлин, 6 июня. Семилетняя девочка в Германии нацарапала снежники на автомобилях «ради красоты», ее родителям придется возместить ущерб.

Инцидент произошел в городе Цвиккау в земле Саксония на востоке Германии. Как сообщили в местном департаменте полиции, неизвестный вандал в течение недели царапал автомобили.

Пострадали 37 автомобилей, сумма ущерба составила 30 тысяч евро. Полицейские связали все случае порчи имущества между собой и выследили хулигана.

Нарушительницей оказалась семилетняя девочка. Она рассказала, что рисовала на автомобилях обычным камнем. Родители девочки утверждают, что она не видела в своих действиях никакого вреда, пишет издание «Вечерняя Москва».

Это не первый инцидент в Германии, связанный с порчей автомобилей. В городе Швайфурт неизвестный несколько месяцев царапал машины. В полицию за помощью обратились владельцы более 1500 машин.

Правоохранители пришли к выводу, что 642 машины поцарапал один человек. А остальные автомобили — другой нарушитель. Общий ущерб составил 930 тысяч рублей. Его помогли поймать бдительные горожане, которые заметили, как хулиган портит авто.