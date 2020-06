Как США вмешиваются в религиозные процессы на Украине

Редакция Telegram-канала «Брюссельский стукач» рассказывает о негативном влиянии США на религиозную обстановку на Украине и игнорировании Вашингтоном фактов дискриминации Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

Зарождение Православной церкви Украины (ПЦУ)

Существует ли вера без Христа? Для истинно верующих ответ очевиден — нет. Возможно ли представить, чтобы сегодня церковные структуры перестали руководствоваться соблюдением библейских заповедей, в том числе «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим» или «возлюби ближнего твоего, как самого себя»? К сожалению, такие факты есть. И яркий тому пример — события, происходящие на Украине, где продолжаются захваты церковных объектов, фиксируются случаи нападения на священнослужителей и прихожан. Это не только противоречит библейским писаниям, но и нарушает действующие законы о свободе вероисповедания.

Религиозный конфликт, происходящий сегодня между общинами УПЦ МП и Православной церковью Украины (ПЦУ), на первый взгляд носит внутригосударственный характер: храмы и монастыри одной общины переходили и переходят в другую. Иногда это происходит в добровольном порядке, в других случаях — с применением силы.

Однако важно понимать, что церковный раскол на Украине, который произошел в 2019 году, не является личным достижением экс-президента Петра Порошенко. Безусловно, он сыграл свою роль, подготовив общество к мысли о необходимости кардинальных изменений и решительных действий в стране. Но еще до Порошенко снизить влияние Московского патриархата в стране пытались другие украинские лидеры, например, Виктор Ющенко. Тогда попытки не увенчались успехом. Получение же автокефалии от Константинопольского патриархата, а также дальнейшее ее признание ПЦУ отдельными церквями произошло относительно недавно и послужило мощным импульсом для окончательного разобщения украинских православных верующих.

Помнится, после предоставления томоса об автокефалии Киеву Порошенко заговорил о божьей помощи:

«<…> именно нам с вами посчастливилось быть свидетелями ... Нет не свидетелями, быть участниками процесса создания объединенной, автокефальной, поместной, ключевое слово — украинской, святой церкви. Как верующий человек хочу подчеркнуть — без божьей помощи это было бы невозможно».

Внешнее вмешательство во внутрицерковные дела на Украине

Конечно, «пути господни неисповедимы», но есть основания полагать, что в процесс отделения Киевской митрополии от Московского патриархата вмешались куда менее могущественные силы.

Ранее отдельные СМИ допускали причастность американских политиков к украинскому расколу. При этом новообразованная ПЦУ упоминалась в качестве американского проекта и инструмента давления на «вражеский» Московский патриархат. В ноябре 2019 года киевское издание «Корреспондент» обвинило бывшего посла США на Украине Джеффри Пайетта в открытой поддержке неканонической структуры. Прошлой осенью Пайетту довелось участвовать в семинаре «Религия в современном мире» в Греции, где он в настоящее время возглавляет американскую дипмиссию. Основную часть своего выступления дипломат посвятил новой украинской церкви, выразив благодарность архиепископу Афин Иерониму и Константинопольскому патриарху Варфоломею за признание Православной церкви Украины. При этом греков поддержали зависимые от Афин александрийские иерархи. Считается, что Александрийский патриархат обеспечивается за счет пожертвований Греции, США, Кипра и поэтому не мог принять другого решения.

Таким образом, нельзя исключать, что созданию и дальнейшей легализации ПЦУ Киев обязан западным покровителям, заинтересованным в ослаблении Московского патриархата. Журналисты, специализирующиеся на изучении этнорелигиозных проблем, считают, что УПЦ МП в скором времени рискует превратиться из единственной в стране канонической структуры в маргинальное сообщество и быть полностью вытесненной с религиозного пространства Украины.

Об этом говорит и тот факт, что методы и способы убеждения, применяемые сторонниками ПЦУ по отношению к своим конкурентам, в том числе священнослужителям и прихожанам, не особенно интересуют Вашингтон. А ведь именно американцы двигают в обществе (и довольно активно) идеи о религиозном равенстве и праве на свободу вероисповедания.

Международный закон о свободе вероисповедания от 1998 года

Свободе вероисповедания в Вашингтоне уделяют пристальное внимание. Достаточно сказать, что в первой поправке к Конституции США от 1791 года говорится о недопущении принятия любых законов об «установлении какой-либо религии, или воспрещающего свободное исповедание всякой религии».

В 2006 году тогда еще госсекретарь США Кондолиза Райс заявляла:

«Для Соединенных Штатов нет более фундаментального вопроса, чем свобода вероисповедания и религиозная совесть. Наша страна была построена на этом фундаменте, который лежит в самой основе демократии».

На данный момент на территории Соединенных Штатов функционирует несколько организаций, специализирующихся на защите религиозных прав. Среди них есть независимые, а также подразделения, созданные по линии государственных структур или в рамках международного формата.

Все они руководствуются международным законом «О свободе вероисповедания», принятом США еще в 1998 году (International Religious Freedom Act, IRFA).

Этот закон является основным в области регулирования религиозной политики. Он предусматривает как помощь и поощрение правительств, соблюдающих права на свободу вероисповедания, так и меры воздействия для стран, где фиксируются факты преследования религиозных меньшинств.

Помимо прочего, он предусматривает образование следующих структур: Управление планирования политики и общественной дипломатии (Department of State an Office on International Religious Freedom) и Комиссия США по международной религиозной свободе (United States Commission on International Religious Freedom, USCIRF).

Между обеими этими структурами налажено тесное взаимодействие, а подготовленные ими отчеты используются госсекретарем Майком Помпео при выступлениях в Конгрессе или ООН.

Управление планирования политики и общественной дипломатии при Госдепе США

С 2018 года управление планирования политики и общественной дипломатии возглавляет посол США по международным свободам вероисповедания Сэм Браунбэк, в прошлом губернатор штата Канзас. Его подразделение входит в состав Госдепа США и подчиняется непосредственно госсекретарю Майку Помпео.

Республиканец Браунбэк располагает данными о состоянии религиозной свободы в каждой стране. И он ежегодно предоставляет их Конгрессу, заостряя внимание на странах, вызывающих «особую обеспокоенность». Вероятнее всего, он хорошо осведомлен о гонениях Московского патриархата на Украине. Тем не менее, по итогам 2018 года в список стран особой озабоченности (Country of Particular Concern) попали Бирма, Китай, Эритрея, Иран, Северная Корея, Пакистан, Саудовская Аравия, Судан, Таджикистан и Туркменистан.

Он также координирует работу чиновников и правозащитных организаций за рубежом, принимая решения о финансировании движений, способствующих урегулированию религиозных споров за рубежом.

За два года работы Браунбэк ни разу не вспомнил о нарушениях прав украинских верующих. Хотя он встречался с президентом Порошенко и мог поднять эту проблему. Но он предпочел этого не делать.

Последнее его выступление состоялось 14 мая на брифинге, посвященном свободе вероисповедания в зарубежных странах. Тогда он сообщил, что отдельные правительства используют коронавирус для преследования религиозных меньшинств. В качестве примеров привел африканские, азиатские страны, государства Ближнего Востока, но не вспомнил о погромах и рейдерских захватах храмов в Одессе, Черниговской, Сумской и других областях, произошедших в апреле–мае.

Комиссия США по международной религиозной свободе

Организация USCIRF (United States Commission on International Religious Freedom) позиционирует себя как самостоятельную, не имеющую отношения к государственному департаменту США. USCIRF постоянно осуществляет мониторинг соблюдения свободы вероисповедания на территории других стран, а ее сотрудниками ежегодно готовится отчет с рекомендациями президенту, госсекретарю и Конгрессу США.

С докладами можно ознакомиться на сайте организации, но уже итак понятно, что объектами пристального внимания из года в год остаются все те же страны, включая Россию.

К примеру, в докладе за 2019 год говорится о снижении уровня религиозной свободы и непрекращающейся борьбе властей с религиозными меньшинствами. Традиционно упоминается сложная ситуация на Северном Кавказе, где год назад задержали лидеров экстремистской организации «Свидетели Иеговы», притеснения крымских татар и захваты церковных объектов на полуострове Крым. Украина упоминается только как жертва оккупации, в то время как Россию снова внесли в список стран особой озабоченности.

Международный альянс за свободу вероисповедания

Вероятно, одних усилий Вашингтона в борьбе за религиозные преследования оказалось недостаточно, и США призвали своих партнеров объединить силы.

В феврале этого года Помпео объявил о создании Международного альянса за свободу вероисповедания (International Religious Freedom Alliance, IRFA). К религиозному альянсу уже подключились 27 государств, включая Великобританию, Польшу, страны Прибалтики, Украину.

Заявленной целью IRFA значится содействие религиозной свободе в духе «нетерпимости и дискриминации религии или убеждений», уважение прав граждан «придерживаться любой веры или убеждений <…>, а также менять веру».

Сам факт образования многонационального союза, состоящего не из представителей религиозных конфессий, а политиков, так или иначе подразумевает вмешательство в дела Церкви.

Резюмируя все вышесказанное, можно отметить, что Соединенные Штаты очень серьезно относятся к свободному вероисповеданию. Более того, обладают всеми механизмами, в том числе законодательной базой, административными и финансовыми ресурсами, чтобы изменить религиозный климат на Украине и не только. Но вместе с этим ряд проблем в определенных странах сохраняется.

Не исключено, что международный союз постигнет участь блока НАТО, где который год продолжают высасывать из пальца необходимость своего бытия, дабы оправдать многомиллионные расходы на оборону странами-участниками. В то же время IRFA может стать очередным инструментом наказания идеологических противников Вашингтона и его союзников. Он позволит вводить дополнительные ограничения против тех же Ирана, Китая или России. При этом нарушения прав религиозных меньшинств на территориях лояльных США стран останутся без внимания как и ситуация с украинскими храмами УПЦ МП.