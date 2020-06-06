Посол России назвал чушью заявления о «помощи» Москвы провокаторам в США

Вашингтон, 6 июня. Утверждения о том, что Москва якобы оказывала содействие провокаторам во время массовых беспорядков в США, беспочвенны. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Сейчас нас обвиняют в том, что мы якобы стоим за сценой, чуть ли не помогаем провокаторам, которые дестабилизируют ситуацию. Это чушь и чепуха», — так он назвал нападки в адрес РФ.

Дипломат подчеркнул, что Россия настроена на прагматичное сотрудничество с США. И констатировал, что проблема русофобии в Штатах далеко не новое явление.

«Сегодня стало модным трендом использовать антироссийские высказывания, российский фактор для оправдания своих проблем, а возможно и бездействия или неумения их решать», — добавил Антонов.

Посол уверен, что жители США быстро преодолеют этот сложный период, Россия переживает и желает им успехов. Однако он не исключил новые волны русофобии в преддверии американских президентских выборов и после них.

Как напоминает НСН, волна беспорядков захлестнула США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в результате жесткого задержания полицией в Миннеаполисе. В этом городе поначалу начались мирные протесты, но вскоре они переросли в погромы, перебросившиеся и на другие города: Нью-Йорк, Луисвилл, Денвер.

Президент США Дональд Трамп назвал происходящие в стране беспорядки домашним терроризмом. Для наведения порядка в стране властям пришлось привлечь Национальную гвардию, передает «Царьград».