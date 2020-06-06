Киев передал Берлину для согласования с РФ предложения по перемирию в Донбассе

Киев, 6 июня. Украина передала Германии для согласования с РФ предложение, которое содержит механизм, обеспечивающий прекращения огня в Донбассе. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Мы передали немецкой стороне конкретное предложение того, как мы видим механизм обеспечения прекращения огня. Мы попросили наших немецких партнеров, как посредников в нормандском формате, проконсультироваться с Россией по этому вопросу», — пояснил Кулеба.

Глава МИД Украины отказался раскрыть детали этого предложения. Он также напомнил, что 2 июня украинская делегация посетила Берлин и обсудила с немецкой стороной «конкретные предложения». По его словам, с российской стороны также поступают конкретные инициативы, однако Киев считает их «абсолютно неприемлемыми».

«Мы их откидываем и вносим свои», — отметил Кулеба.

Напомним, в 2014 году власти Украины начали военную операцию против жителей Донбасса, провозгласивших независимость региона после государственного переворота в Киеве. По данным международных правозащитных организаций, с начала гражданской войны на Украине погибло около 14 тысяч человек, более 24 тысяч получили ранения.