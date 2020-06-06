Конкурс ПУШКИН2020 собрал сотни участников из РФ, КНР, Британии, Ливана, Египта и Бельгии

Москва, 6 июня. Российско-китайский конкурс #ПУШКИН2020, в котором приняли участие более 600 чтецов и певцов, подвел свои итоги.

Конкурс #ПУШКИН2020 был организован автономной некоммерческой организацией Русско-китайского сотрудничества в области культуры и искусства. 6 июня, в день рождения великого русского поэта, драматурга и прозаика Александра Пушкина были подведены итоги конкурса, который собрал сотни участников из РФ, КНР, Британии, Ливана, Египта и Бельгии.

«Одной из целей конкурса является популяризация наследия Пушкина среди молодежи, поэтому конкурс #ПУШКИН2020 проводится без вступительного взноса», — рассказала исполнительный президент организации София Чжан.

Организаторы проекта подготовили специальные призы для участников конкурса, исполнивших произведения Пушкина на китайском и русских языках.

«Мы получили видео гениальных чтецов, наизусть читающих стихи Пушкина, усердных лингвистов, свободно владеющих иностранным языком, одаренных вокальной природой певцов, передающих особую интонацию стихов поэта», — рассказала вице-президент организации Екатерина Андреас.

Одной из победительниц конкурса во взрослой категории стала 85-летняя поклонница Пушкина из Китая Се Юйцзинь. Среди россиян в этой категории победила Марина Черникова из Котовска. Среди певцов победу одержала Татьяна Снигирева из Санкт-Петербурга, а среди китайских исполнителей победителем стал Цзян Жуань.

В детской категории первое место разделили восьмилетний Георгий Комаров и Михаил Акита-Гао. Кроме того, специального приза был удостоен Макс Кошек из Лондона, который прочитал стихотворение Пушкина на русском и китайском языках.