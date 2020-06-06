Верующие рассказали ФАН, чему их научил коронавирус

6 июня накануне большого православного праздника Святой Троицы в Москве открылись храмы для прихожан. Почти два месяца до этого православные службы шли только при участии священнослужителей и певчих. В Московской области храмы для прихожан открылись чуть раньше, но богослужения там идут на открытом воздухе перед церквями.

Впрочем, и сейчас нельзя сказать, что храмы могут вместить всех желающих. Действуют строгие нормы, при которых расстояние между молящимися должно быть не меньше полутора метров. А это значит, что место в храмах есть пока не для всех. Так, например, как рассказал Федеральному агентству новостей настоятель храма святителя Алексия, митрополита Московского в Рогожской слободе иерей Владимир Духович, на первую службу, чтобы соблюсти положенное расстояние, пришлось пустить всего 12 прихожан. Помимо того, все верующие обязаны быть в масках и перчатках.

Корреспондент Федерального агентства новостей посетил богослужение в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове и убедился, что нормы эти верующими соблюдаются. Кроме того, у всех на входе проверяли температуру.

Богоявленский Елоховский собор печально знаменит тем, что от коронавируса умер его прежний настоятель, протоирей Александр Агейкин. И по сей день нельзя сказать, что пандемия в России побеждена. Болеют тысячи людей, в том числе православные священники и прихожане. Однако уже сейчас верующие делают для себя выводы из происходящего.

«Мы поняли, насколько опасна болезнь. Очень многие священники заболели, немало из них скончалось. То же самое можно сказать и о прихожанах», — рассказал в интервью Федеральному агентству новостей настоятель Никольского храма в Красногорске, популярный православный блогер Павел Островский.

Учитывая, что среди верующих много пожилых людей, можно сказать, что пандемия коронавируса особенно сильно ударила по Русской православной церкви.

«Да, карантинные меры в такой непредсказуемой ситуации были оправданны, но в дальнейшем мы должны искать компромиссы, стараясь при этом избежать закрытия храмов для прихожан», — считает отец Павел.

По его словам, отсутствие православных служб негативно сказалось на духовном состоянии некоторых верующих.

«Наши люди еще недостаточно умеют жить духовной жизнью вне храмов. Многие расслабились, не молились с должным усердием и не соблюдали посты», — посетовал собеседник ФАН.

По его словам, поскольку никто не знает, как будет складываться дальше ситуация с пандемией, люди должны приучать себя постоянно жить духовной жизнью, в том числе вне храма.

«Думаю, как только ситуация окончательно войдет в спокойное русло, Церкви надо подумать о том, чтобы найти какое-то общее решение со светскими властями на будущее», — считает священник.

По его словам, когда все начиналось, многие верующие негативно относились к предписываемым мерам предосторожности.

«Я вижу, что в тех епархиях России, где зараза не сильно свирепствовала, не все еще поняли, насколько она опасна. А в Московской епархии ситуация совсем иная», — отметил клирик.

После возобновления служб с прихожанами, некоторые из них уже каялись отцу Павлу в том, что прежде считали меры предосторожности в его храме вызванными маловерием настоятеля.

«Если мы будем соблюдать предписанные меры, больше вероятности, что ситуации с закрытием храмов для обычных верующих больше не повторится», — считает священник.

С ним согласен и священник Владимир Духович.

«Мы получили горький опыт. В нашем приходе в тяжелой форме переболело несколько семей, поэтому мы теперь еще строже соблюдаем все санитарные предписания церковных и светских властей», — заявил собеседник ФАН.

По его словам, большинство прихожан с пониманием отнеслись к закрытию храма, хотя к концу карантина соскучились по церковной жизни.

«Буквально два человека в нашем приходе были настроены негативно, остальные высказывали нам, священнослужителям, большую поддержку», — рассказал отец Владимир.

Он отметил, что люди дома молились за священников и за скорейшее преодоление пандемии коронавируса.

«У нас есть группа в соцсети, мы в ней почти ежедневно общаемся с прихожанами. Это помогало перенести тяжесть разлуки», — признался священнослужитель.

По его словам, не произошло худшего — не прекратились богослужения.

«Самое главное, на мой взгляд, понять, за что послана болезнь. Если люди поймут, покаются, то и коронавирус уйдет», — считает отец Владимир.

По мнению настоятеля Никольского храма в Красногорске, служители церкви в подавляющем большинстве в этой ситуации вели себя очень достойно.

«Я не знаю никого среди множества моих знакомых батюшек, кто отказывался идти причащать на дому», — отметил собеседник ФАН.

Многие священники как раз наоборот буквально рвались в больницы к умирающим от коронавируса.

«И большая проблема в том, что в большинство больниц нас как раз не пускали, хотя мы готовы были соблюдать все меры предосторожности», — заявил отец Павел.

По его словам, вопрос о допуске священников в больницы обязательно надо будет поднимать, когда ситуация несколько стабилизируется.

«Я лично знаю несколько случаев, когда людям становилось хуже от того, что к ним не пускали священника. А один инфицированный коронавирусом человек покончил с собой после того, как к нему не пустили священника», — рассказал собеседник ФАН.

При этом, считает отец Павел, священники, как и врачи, делают одно дело — облегчают участь заболевших. И не случайно среди священников, как и среди врачей, очень много заболевших.

«Хотя мы и соблюдаем меры предосторожности, но зараза очень цепкая. И мой родной отец, тоже священник, сейчас лежит в больнице с двусторонней пневмонией, вызванной коронавирусом. Он человек пожилой, но не захотел отказывать от своего пастырского служения. То есть наши священники подтвердили, что именно служат Богу и людям, а не просто работают», — подытожил отец Павел.

Мечети в Москве остаются пока закрыты для верующих, о чем писал ФАН.

По словам главы Духовного собрания мусульман России Альбир хазрата Крганова, духовные лидеры мусульман находятся в тесном контакте со всеми ответственными службами, в первую очередь с ‎Роспотребнадзором и правительством Москвы, по вопросам ‎постепенного снятия (смягчения) ограничений, введенных в связи с угрозой ‎распространения коронавирусной инфекции.