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Верующие рассказали ФАН, чему их научил коронавирус

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Верующие рассказали ФАН, чему их научил коронавирус

6 июня накануне большого православного праздника Святой Троицы в Москве открылись храмы для прихожан. Почти два месяца до этого православные службы шли только при участии священнослужителей и певчих. В Московской области храмы для прихожан открылись чуть раньше, но богослужения там идут на открытом воздухе перед церквями.

Впрочем, и сейчас нельзя сказать, что храмы могут вместить всех желающих. Действуют строгие нормы, при которых расстояние между молящимися должно быть не меньше полутора метров. А это значит, что место в храмах есть пока не для всех. Так, например, как рассказал Федеральному агентству новостей настоятель храма святителя Алексия, митрополита Московского в Рогожской слободе иерей Владимир Духович, на первую службу, чтобы соблюсти положенное расстояние, пришлось пустить всего 12 прихожан. Помимо того, все верующие обязаны быть в масках и перчатках.

Корреспондент Федерального агентства новостей посетил богослужение в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове и убедился, что нормы эти верующими соблюдаются. Кроме того, у всех на входе проверяли температуру.

Богоявленский Елоховский собор печально знаменит тем, что от коронавируса умер его прежний настоятель, протоирей Александр Агейкин. И по сей день нельзя сказать, что пандемия в России побеждена. Болеют тысячи людей, в том числе православные священники и прихожане. Однако уже сейчас верующие делают для себя выводы из происходящего.

«Мы поняли, насколько опасна болезнь. Очень многие священники заболели, немало из них скончалось. То же самое можно сказать и о прихожанах», — рассказал в интервью Федеральному агентству новостей настоятель Никольского храма в Красногорске, популярный православный блогер Павел Островский.

Верующие рассказали ФАН, чему их научил коронавирус

Учитывая, что среди верующих много пожилых людей, можно сказать, что пандемия коронавируса особенно сильно ударила по Русской православной церкви.

«Да, карантинные меры в такой непредсказуемой ситуации были оправданны, но в дальнейшем мы должны искать компромиссы, стараясь при этом избежать закрытия храмов для прихожан», — считает отец Павел.

По его словам, отсутствие православных служб негативно сказалось на духовном состоянии некоторых верующих.

«Наши люди еще недостаточно умеют жить духовной жизнью вне храмов. Многие расслабились, не молились с должным усердием и не соблюдали посты», — посетовал собеседник ФАН.

По его словам, поскольку никто не знает, как будет складываться дальше ситуация с пандемией, люди должны приучать себя постоянно жить духовной жизнью, в том числе вне храма.

«Думаю, как только ситуация окончательно войдет в спокойное русло, Церкви надо подумать о том, чтобы найти какое-то общее решение со светскими властями на будущее», — считает священник.

По его словам, когда все начиналось, многие верующие негативно относились к предписываемым мерам предосторожности.

«Я вижу, что в тех епархиях России, где зараза не сильно свирепствовала, не все еще поняли, насколько она опасна. А в Московской епархии ситуация совсем иная», — отметил клирик.

Верующие рассказали ФАН, чему их научил коронавирус

После возобновления служб с прихожанами, некоторые из них уже каялись отцу Павлу в том, что прежде считали меры предосторожности в его храме вызванными маловерием настоятеля.

«Если мы будем соблюдать предписанные меры, больше вероятности, что ситуации с закрытием храмов для обычных верующих больше не повторится», — считает священник.

С ним согласен и священник Владимир Духович.

«Мы получили горький опыт. В нашем приходе в тяжелой форме переболело несколько семей, поэтому мы теперь еще строже соблюдаем все санитарные предписания церковных и светских властей», — заявил собеседник ФАН.

По его словам, большинство прихожан с пониманием отнеслись к закрытию храма, хотя к концу карантина соскучились по церковной жизни.

«Буквально два человека в нашем приходе были настроены негативно, остальные высказывали нам, священнослужителям, большую поддержку», — рассказал отец Владимир.

Он отметил, что люди дома молились за священников и за скорейшее преодоление пандемии коронавируса.

«У нас есть группа в соцсети, мы в ней почти ежедневно общаемся с прихожанами. Это помогало перенести тяжесть разлуки», — признался священнослужитель.

Верующие рассказали ФАН, чему их научил коронавирус

По его словам, не произошло худшего — не прекратились богослужения.

«Самое главное, на мой взгляд, понять, за что послана болезнь. Если люди поймут, покаются, то и коронавирус уйдет», — считает отец Владимир.

По мнению настоятеля Никольского храма в Красногорске, служители церкви в подавляющем большинстве в этой ситуации вели себя очень достойно.

«Я не знаю никого среди множества моих знакомых батюшек, кто отказывался идти причащать на дому», — отметил собеседник ФАН.

Многие священники как раз наоборот буквально рвались в больницы к умирающим от коронавируса.

«И большая проблема в том, что в большинство больниц нас как раз не пускали, хотя мы готовы были соблюдать все меры предосторожности», — заявил отец Павел.

По его словам, вопрос о допуске священников в больницы обязательно надо будет поднимать, когда ситуация несколько стабилизируется.

«Я лично знаю несколько случаев, когда людям становилось хуже от того, что к ним не пускали священника. А один инфицированный коронавирусом человек покончил с собой после того, как к нему не пустили священника», — рассказал собеседник ФАН.

Верующие рассказали ФАН, чему их научил коронавирус

При этом, считает отец Павел, священники, как и врачи, делают одно дело — облегчают участь заболевших. И не случайно среди священников, как и среди врачей, очень много заболевших.

«Хотя мы и соблюдаем меры предосторожности, но зараза очень цепкая. И мой родной отец, тоже священник, сейчас лежит в больнице с двусторонней пневмонией, вызванной коронавирусом. Он человек пожилой, но не захотел отказывать от своего пастырского служения. То есть наши священники подтвердили, что именно служат Богу и людям, а не просто работают», — подытожил отец Павел.

Мечети в Москве остаются пока закрыты для верующих, о чем писал ФАН.

По словам главы Духовного собрания мусульман России Альбир хазрата Крганова, духовные лидеры мусульман находятся в тесном контакте со всеми ответственными службами, в первую очередь с ‎Роспотребнадзором и правительством Москвы, по вопросам ‎постепенного снятия (смягчения) ограничений, введенных в связи с угрозой ‎распространения коронавирусной инфекции.

 

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