Голодающие Смехова и Семенович оказались в одной постели

Москва, 6 июня. Бывшая участница группы «Блестящие» Анна Семенович и актриса Алика Смехова решили похудеть в специализированном санатории.

В борьбе за стройность артисткам необходимо скинуть до 10 килограмм. Но пока Семенович удалось избавиться от 4,5 кг. Она показала, с каким азартом следит за своей фигурой.

Семенович и Смехова устроили забавную фотосессию, оказавшим в одной постели. Российские звезды даже решили подраться подушками.

На одном из фото красуется огромный букет красных роз. Снимки из санатория Семенович опубликовала в Instagram. Она призналась, что несколько дней голодала, прежде чем ей разрешили поесть.

По мнению певицы, если она сбросит еще пару килограммов и сможет удержать этот вес, то получит фигуру мечты. Поклонники постарались поддержать артисток.