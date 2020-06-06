Голодающие Смехова и Семенович оказались в одной постели

Москва, 6 июня. Бывшая участница группы «Блестящие» Анна Семенович и актриса Алика Смехова решили похудеть в специализированном санатории.
В борьбе за стройность артисткам необходимо скинуть до 10 килограмм. Но пока Семенович удалось избавиться от 4,5 кг. Она показала, с каким азартом следит за своей фигурой.
Семенович и Смехова устроили забавную фотосессию, оказавшим в одной постели. Российские звезды даже решили подраться подушками.
На одном из фото красуется огромный букет красных роз. Снимки из санатория Семенович опубликовала в Instagram. Она призналась, что несколько дней голодала, прежде чем ей разрешили поесть.
По мнению певицы, если она сбросит еще пару килограммов и сможет удержать этот вес, то получит фигуру мечты. Поклонники постарались поддержать артисток.
«Ань, вы молодец! Но что я хочу сказать, что голодать это плохо, этот метод диеты очень печален тем, что как организм отдал кг, так он их и компенсирует прям в ближайшее время!!! Диеты нужно выбирать правильные, тогда и результат будет стабилен и вес не вернется», — написала поклонница.
«А мы пока едим и продолжаем смотреть, как другие худеют», — пошутила другая пользовательница.
«Неужели не можете скинуть 10–15 кг, чтобы заметно было, время тратите сейчас, чтобы потом жрать», — ехидно поинтересовалась одна из подписчиц.