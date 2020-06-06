Асад успешно противостоит санкциям США, развивая экономику Сирии вопреки «Акту Цезаря»

Взаимодействие государственного и частного бизнеса, высокая социальная ответственность и помощь союзников — как правительство Башара Асада успешно противостоит санкциям Запада. Почему американский «Акт Цезаря» не окажет значимого негативного эффекта на Сирию, Федеральному агентству новостей прокомментировал востоковед Борис Долгов.

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Представители торговых и промышленных кругов провели встречу с членами правительственной комиссии, которая контролирует реализацию экономических проектов в сирийской провинции Хама. Об этом сообщает информационное агентство SANA.

Отмечается, что в ходе встречи стороны обсудили необходимость улучшения экономической ситуации, в том числе путем реализации проектов по производству, поддержке сельскохозяйственного сектора и бесперебойном электроснабжении предприятий. В числе важных тем был также вопрос выдачи доступных кредитов бизнесу.

Как заявил министр внутренней торговли и защиты прав потребителей Тааль Аль-Барази, правительство Сирии во главе с Башаром Асадом заинтересовано в активном росте экономики и развитии предприятий разной направленности. Благодаря слаженным действиям Дамаск сможет преодолеть трудности, в том числе вызванные экономическими санкциями стран Запада.

По словам государственного министра по инвестициям Вафики Хосни, «работа в единой команде» и тесная интеграция государственных и частных предприятий позволят противостоять так называемому «Акту Цезаря», в рамках которого США ввели масштабные санкции против экономики Сирии.

Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов в беседе с Федеральным агентством новостей рассказал, может ли сирийское правительство успешно противостоять санкциям Запада.

Суть санкций

По словам собеседника ФАН, необходимо понимать, что «Акт Цезаря» ставит своей целью экономическое давление на Сирию, однако обусловлен он политической конъюнктурой, а именно — определенными требованиями США к властям арабской страны.

«Для Вашингтона это уже естественный метод ведения внешней политики: обуславливать санкции политическими требованиями. Поэтому работа этих ограничений имеет свою специфику», — говорит эксперт.

Успешное противодействие

В то же время Борис Долгов замечает, что меры по интеграции государственного и частного сектора в Сирии для нивелирования ограничительных действий со стороны США являются одним из ключевых моментов в планах по развитию и восстановлению сирийской экономики. Они существуют не первый год, и уже сейчас мы наблюдаем их реализацию.

«Еще до конфликта государственный и частный сектор действовали взаимосогласованно, и уже тогда частично интеграция была произведена. Сейчас же эта мера является очень важной и необходимой для восстановления экономики. Важно, что в этом процессе заинтересовано не только государство, но и бизнесмены. Они чувствуют свою ответственность и важность работы на благо страны», — говорит востоковед.

По словам Бориса Долгова, санкции действительно негативно влияют на сирийскую экономику, прежде всего на уровень жизни простых граждан. Однако правительству Башара Асада удается обходить эти ограничительные меры.