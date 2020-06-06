Норкин показал скончавшуюся супругу в гробу

Москва, 6 июня. Известный телеведущий Андрей Норкин поблагодарил всех присутствовавших на похоронах его супруги, ведущей радио «Комсомольская правда» Юлии Норкиной. В Instagram он показал снимок с церемонии прощания, на котором жена покоится в гробу.

Церемония прощания с журналисткой прошла в субботу в подмосковном Пушкине. Ведущей было 52 года. По предварительной версии, она умерла от инфаркта.

«Проводили девочку мою… Спасибо всем, кто пришел — а их были десятки и десятки человек: родные, друзья, коллеги, соседи и совершенно незнакомые люди, которые просто любили Юльчонка», — написал Норкин.

Как сообщал ранее корреспондент Федерального агентства новостей, на похороны пришли телеведущий Эрнест Мацкявичюс с женой Алиной, режиссер Александр Долинский, ведущий программы «Время покажет» Анатолий Кузичев и многие другие. В ходе церемонии Норкин попросил фотографов не снимать процессию. Все присутствовавшие на кладбище прислушались к словам ведущего и убрали фотоаппараты.

Друзья и коллеги журналистки тем временем рассказали, что известие о смерти Норкиной стало для них шоком. Они отметили идиллию и прекрасные взаимоотношения в семье, красоту, талант и обаяние скончавшейся женщины.