Мишустин установил порядок обмена и возврата билетов на культурные мероприятия

Москва, 6 июня. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление правительства об особенностях замены и возврата билетов на культурные мероприятия во время режима повышенной готовности.

Согласно документу организаторы обязаны уведомить клиентов об отмене или переносе мероприятий в течение 14 дней с момента отмены режима ЧС и повышенной готовности. Информация может быть размещена в Интернете.

Если организаторы пока не могут дать точную информацию о переносе мероприятия, они обязаны сделать это в течение полугода. В противном случае клиент имеет право потребовать возместить полную стоимость билета.

При переносе мероприятия билет, абонемент и экскурсионную путевку клиенты могут обменять на ваучер, форма которого утверждается министерством культуры России.

Напомним, что во время эпидемии коронавируса звезды российского шоубизнеса и заграничные музыканты отменили свои концерты. Также были закрыты музеи, выставочные комплексы, другие культурные учреждения.

Большинство музыкантов отечественной эстрады предупредили поклонников, что дадут концерты этой осенью. Они поддерживали связь со своими фанатами через соцсети.