Глава Союза женщин России объяснила важность поправки в конституцию о семье и детях

Москва, 6 июня. Поправки к Конституции РФ, затрагивающие вопросы семьи, брака и детства, означают призыв к действию для регионов и способствуют тому, чтобы эта тема стала в основе государственной политики. Такое мнение выразила председатель Союза женщин России Екатерина Лахова.

Она напомнила, что концепция семейной политики в России принята, есть правительственное постановление, но это ощущается как протокол о намерениях. И все зависит от того, насколько власти регионов осознают, что именно семья должна быть в центре всех решений.

Поэтому Лахова считает важным закрепить в основном законе страны положения, касающиеся традиционной семьи и детей как приоритета для государства.

«К действиям фактически необходимо приступать всем руководителям региональной политики», — цитирует ее телеканал «360».

Глава Союза женщин России обратила внимание, что некоторые субъекты страны до сих пор не стремятся вкладывать средства в развитие института семьи, а он требует системного подхода.

Напомним, что поправки к Конституции РФ вступят в силу только после всенародного голосования. И в том случае, если их поддержит большинство граждан. Первоначально голосование планировали провести 22 апреля, но из-за введения режима самоизоляции в связи с пандемией его решили перенести на неделю с 25 июня по 1 июля.

Как заметил ранее депутат Госдумы от фракции ЛДПР Василий Власов, большинство россиян считает, что такого понятия, как «родитель один, родитель два» быть не должно. По его мнению, Россия культурно ближе к Востоку, чем к Западу, поэтому браком в стране может считаться только союз мужчины и женщины.