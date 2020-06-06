Четверо педофилов годами обменивались жертвами. ФАН-ТВ

Что общего может быть у охранника автостоянки, рок-гитариста, научного сотрудника и инженера крупной петербургской компании? По версии следствия, эти мужчины в течение пяти лет развращали мальчиков. Самому младшему из них на момент «первого раза» было всего девять.

Семья одной из жертв была в курсе, что ребенок два года ходил ко взрослому дяде играть в компьютер и получал за это деньги.

«Он говорил, что они в компьютер играют, ничего лишнего. Я вот была один раз в гостях, нормально, хороший человек, даже выручал. Подозрительного ничего не было. У них там алкоголь был, сигареты, компьютер, им деньги за это платили», — вспоминает сестра одного из пострадавших Ксения Кудрявцева.

Предполагаемым злоумышленникам удалось провести даже родителей подростков. Ничего плохого от походов в гости они явно не ожидали.

«Я общалась вот еще с мамами, с ними мы знакомились и по телефону разговаривали. И он расположил всех. Все были в шоке, все мамы», — поделилась мать одного из пострадавших Анна Кудрявцева.

Следователи полагают, что педофилы устраивали секс-вечеринки в сауне или на съемных квартирах, которые располагались вблизи школ. Все жертвы насильников были из многодетных, малообеспеченных семей или из детского дома.

Соседи видели, что ко взрослым мужчинам приходили дети, но не придавали значения неравной дружбе.

«Этот мужик въехал недавно к нам, совершенно недавно. Один единственный раз видела пацанов, но они не скажу, что маленькие. Вот у меня средний внук, ему 21 год, а это, знаете, такие, лет по 16», — рассказывает соседка одного из подозреваемых Светлана.

«Постоянно здесь до хрена людей. В основном парни. А какого возраста они были? До 18, лет 16-15», — вторит Светлане сосед еще одного из предполагаемых злоумышленников Александр.

На одной из таких вечеринок и поймали с поличным 59-летнего сотрудника научно-исследовательского судна «Профессор Логачев». Кроме него в квартире находилось два мальчика: 13-ти и 14-ти лет. Найденные там же порно записи привели правоохранителей к другим участникам клуба педофилов: ими оказались лидер рок-группы «ЭйзимО», ведущий инженер крупного холдинга и охранник автостоянки. Еще одним страшным открытием стало то, что извращенцы обменивались жертвами.

«В квартире одного из подозреваемых находились два подростка. По версии следствия, подозреваемые с 2013 года совершали на территории города ряд преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетних 2002–2005 годов рождения. В ходе обысков изъяты фотоальбомы и видеоматериалы порнографического характера», — заявил представитель ГСУ СК РФ по Петербургу Сергей Капитонов.

Против всех четырех мужчин возбуждены уголовные дела по ряду статей о педофилии. Ближайшие два месяца подозреваемые проведут под стражей. На данный момент следствию известно о восьми жертвах извращенцев.