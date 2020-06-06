Россия поддерживает каирскую инициативу по прекращению огня в Ливии

Москва, 6 июня. Российская сторона поддерживает каирскую инициативу, направленную на прекращение вооруженного противостояния в Ливии. Об заявил специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы министерства иностранных дел РФ Михаил Богданов.

«Мы ожидали эту инициативу, знали, что она готовится. Сейчас, ознакомившись с содержанием предложений президента Египта, мы, конечно, поддерживаем любые предложения, направленные на скорейшее прекращение боевых действий в Ливии», — пояснил дипломат.

6 июня в Каире состоялась встреча президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси с командующим Ливийской национальной армией (ЛНР) маршалом Халифой Хафтаром. Во встрече также принял участие глава Палаты представителей Ливии Агила Салеха. По итогам президент Египта заявил о новой межливийской инициативе, которая предполагает прекращение вооруженного противостояния и создание условий для политического урегулирования ситуации в Ливии.