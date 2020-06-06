ОАЭ поддержали договоренности по Ливии, принятые Салехом, Хафтаром и Ас-Сиси

Абу-Даби, 6 июня. Власти Объединенных Арабских Эмиратов высказались в пользу совместного заявления ливийской делегации и правительства Египта по достижению мира в Ливии и скорейшему урегулированию кризиса.

МИД ОАЭ поддержал усилия египетской стороны по стабилизации обстановки в Ливии, призвавшей сложить оружие и прекратить любые боевые действия. ОАЭ высказались за мир в североафриканской стране, подчеркнув, что единственный способ достичь этого — политический, а не военный путь. Переговоры должны осуществляться под руководством международного сообщества, в частности, ООН. Это, подчеркивается в заявлении МИД, позволит гарантировать суверенитет Ливии, нивелировав попытки иностранного вмешательства.

ОАЭ призывает сесть за стол переговоров ради общенациональных интересов и прислушаться к декларации, принятой в Каире.

В Каире ранее состоялась встреча председателя Палаты представителей Агилы Салеха, главнокомандующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара и президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси. В ходе обсуждений по урегулированию кризисной ситуации участники переговоров сошлись во мнении о необходимости скорейшего введения перемирия в Ливии, выводе иностранных наемников и разоружения всех бандформирований. Члены ливийской делегации напомнили о мирной инициативе Салеха и Хафтара, получившей поддержку среди ливийских племен.