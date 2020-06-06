Донбасс сегодня: фермеры заставили ВСУ разминировать поля, СБУ похищает и пытает людей

Донбасс, 6 июня. СБУ активизировалась в зоне конфликта, людей похищают и обвиняют в пособничестве ЛДНР. Аграрии Луганской области добились от армии разминирования полей. Украинские солдаты в очередной раз попались на краже. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

В пятницу армейские подразделения Украины в Донбассе открывали огонь всего один раз. Стрельба велась в направлении населенного пункта Яковлевка Донецкой Народной Республики.

В Луганской области минувшие сутки прошли спокойно. При этом в Управлении Народной милиции корреспонденту ФАН рассказали, что киевские силовики приступили к срочному разминированию сельскохозяйственных угодий в двух областных районах. Работы ведутся силами 24-й механизированной бригады ВСУ. Причиной стали жалобы аграриев на минирование полей, предназначенных для посевов зерновых культур и выращивания кормовой базы для животных.

Жалобы дошли до командования Операции объединенных сил, которое и приняло решение, что на фоне сложной экономической обстановки в стране, а также кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, целесообразнее будет пойти навстречу фермерам.

Сотрудники СБУ похитили жителя Авдеевки

В Управление Народной милиции ДНР обратился житель Авдеевки — подконтрольного ВСУ города к северу от Донецка. Он рассказал, что его двоюродного брата из собственной квартиры похитили сотрудники Службы безопасности Украины и, как полагает заявитель, его родственника могли обвинить в пособничестве ДНР.

Эти сведения подтверждает информация о том, что аппарату СБУ Донецкой области вышестоящим руководством приказано всеми силами повысить среди населения зоны ООС имидж программы «Тебя ждут дома» (призвана выводить на Украину сторонников ДНР и ЛНР). В последнее время ее имидж изрядно пошатнулся из-за просочившейся информации о пытках и издевательствах спецслужбистов в отношении мирных граждан.

Для формирования показателей спецслужба активизировалась в зоне силовой операции. В оборонном ведомстве ДНР предположили, что в скором времени от украинских СМИ можно ожидать новую порцию «сенсационных» разоблачений и заявлений об успехе программы «Тебя ждут дома».

Личный состав ВСУ расхищает военное имущество

Военные представители ДНР и ЛНР неоднократно сообщали о правонарушениях личного состава ВСУ в зоне ООС. В пятницу в Народной милиции ДНР рассказали, что разведкой перехвачен документ с распоряжениями начальника отдела морально-психологического обеспечения штаба ООС Воронченко А.С., в котором указана статистика по совершению правонарушений солдатами ВСУ. С января в зоне ООС зарегистрировано 47 фактов хищения военного имущества, из которых в 35 случаях использовалось служебное положение.

В прошлом году такие показатели были на порядок меньше — 32 и 17. В качестве примера приведено два факта хищений в 57-й и 10-й бригадах ВСУ. В первом случае заместитель командира по тыловому обеспечению организовал сбыт 500 тонн дизтоплива местному населению. Во втором случае заместитель одного из комбатов продал оружие представителям украинской националистической организации «Демократическая секира» на сумму более одного миллиона гривен.

А в 25-й воздушно-десантной бригаде комиссия штаба ООС обнаружила недостачу 19 автоматов и нехватку запчастей в двух бронетранспортерах. Комиссия продолжила работу и проводит служебное расследование.