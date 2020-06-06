Миро сравнила заявившего о романе с Фриске солиста «Иванушек» с полусумасшедшей бабкой

Москва, 6 июня. Популярный блогер Лена Миро подвергла жесткой критике солиста группы «Иванушки» Кирилла Андреева, который похвастался романом с покойной Жанной Фриске.

Ранее Андреев признался, что у него был короткий роман с Жанной Фриске, однако работа помешала развитию этих отношений.

«Мы были молодые, и у нас была страсть. Она говорила мне: «Кирилл, так хочу семью», — рассказал Андреев в эфире телеканала НТВ.

Миро назвала «низкими» действия Андреева, сравнив солиста «Иванушек» с «полусумасшедшей бабкой», которая мечтает прославиться благодаря отношениям с покойной знаменитостью.

«Пять лет прошло со смерти Жанны… Я думала, что вспоминать, как тебя хотел Феллини и Бертолуччи — удел полусумасшедших бабок, известных в прошлом артисток. Но нет — выискался Кирилл Андреев, хвастающий о половой страсти с той, кто не может уже ни возразить, ни ответить», — пишет Миро в своем блоге.

Она также добавила, что заявление Андреева невозможно проверить, поэтому артист может похвастаться и другими сомнительными подвигами. Миро подчеркнула, что подобные признания вызывают у нее ощущения мерзости и отвращения.

«Это так низко, так некрасиво, что лично мне очень мерзко и гадко на душе. Даже если Жанна и дала разочек Кириллу, зачем об этом рассказывать всей стране», — резюмировала Миро.

Напомним, в январе 2014 года у Жанны Фриске диагностировали неоперабельную опухоль мозга. На протяжении двух лет Фриске боролась с тяжелой болезнью, однако 15 июня 2015 года певица скончалась из-за остановки сердца.