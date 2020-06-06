Сирия новости 6 июня 19.30: САА стягивает военную технику в Идлиб, в Дейр-эз-Зоре взрыв ранил трех человек

Сирия, 6 июня. Жители Хасаки вышли на протест против боевиков «Демократических сил Сирии». В Идлиб переброшена военная техника сирийской армии. Взрыв заминированного мотоцикла в Дейр-эз-Зоре ранил трех мирных жителей. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: направили подкрепление на юг Идлиба после серии провокаций со стороны вооруженных группировок.

«Исламское государство» (ИГ1, ИГИЛ1): подозревается в установке СВУ в Дейр-эз-Зоре.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: атаковала опорные пункты правительственных войск в Идлибе.

«Демократические силы Сирии» (SDF): предприняли попытку силой подавить протест жителей Хасаки.

ВС Ирака: захватили несколько транспортных средств террористов ИГ* после рейда в провинции Анбар.

Международная коалиция: направила конвой военной техники к одной из своих баз в Хасаке.

Провинция Дейр-эз-Зор

Трое гражданских лиц получили ранения в результате взрыва заминированного мотоцикла в городе Гараниж. Как передает корреспондент портала Deir Ezzor, транспортное средство припарковали у КПП боевиков «Демократических сил Сирии». В установке СВУ в мотоцикл подозревают террористов запрещенного в РФ «Исламского государства»1. Курдские боевики также возлагают на них ответственность за установку бомбы, которая накануне убила мирного жителя в поселке Аль-Кашкая. Ранее «Демократические силы Сирии» отчитались об успешной контртеррористической операции в данном районе и задержании двух десятков террористов, но на числе нападений в зоне их контроля это не сказалось.

Провинция Идлиб

Сообщается, что сирийская армия направила крупные военные подкрепления на восток и юг провинции Идлиб после серии провокаций со стороны исламистских бандгрупп. Согласно информации агентства Rojava Network, днем в провинцию прибыли колонны военной техники, среди которых были замечены танки и артиллерийские орудия. Прибытие техники в провинцию с воздуха прикрывали беспилотники ВВС Сирии.

Согласно информации портала Idlib Plus, у поселений Хорш-Бенин и Рувейха возобновились боестолкновения правительственных сил с боевиками «Хайят Тахрир аш-Шам». Пока сведений о потерях ни с одной из сторон не поступало.

Провинция Хасака

По информации агентства Aleppo AMC, конвой международной коалиции, включающий в себя вооружение и логистическое оборудование, прибыл на военную базу у поселка Тель-Байдар.

Жители города Аш-Шаддади вышли на протестную акцию у штаб-квартиры «Демократических сил Сирии». Недовольство местных вызвало убийство курдскими боевиками молодого человека. Как сообщает источник портала Furat Post, боевики задержали юношу на блокпосте, однако он попытался оказать сопротивление при аресте и по нему был открыт огонь на поражение. К протесту присоединились жители окрестных поселений Зана аш-Шаркия, Аль-Баджари и Аль-Харар, которые потребовали от курдских бандформирований покинуть город. Ранее недовольство жителей оккупированного Аш-Шаддади вызвало повышение цен на пшеницу и коррупция в гражданском совете, подконтрольном «Демократическим силам Сирии». Протестующие жители перевернули автомобиль боевиков, на котором прибыло подкрепление для их разгона.

Ирак

По информации издания Baghdad Post, в провинции Анбар бойцы «Хашд Шааби» провели успешный рейд и сумели захватить несколько транспортных средств террористов «Исламского государства» в рамках совместной с силами международной коалицией операции «Герои Ирака». Ранее «Хашд Шааби» отчитались об успешной зачистке горных склонов Джебель Хамрин, которые с 2017 года являлись укрытием для «спящих ячеек» группировки.

1 Организация запрещена на территории РФ.