Посол РФ уверен, что «Северный поток — 2» построят вопреки препонам США

Вашингтон, 6 июня. Проект строительства газопровода «Северный поток — 2» будет реализован вопреки всем препятствиям, которые создают США. Об этом с уверенностью заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Дипломат обратил внимание, что на этой неделе поднялась новая волна призывов ввести экономические санкции против России из-за возведения трубопровода.

«Могу сказать одно: проект будет реализован, несмотря на все препоны, которые создают для нас США», — подчеркнул Антонов.

Ранее стало известно, что Конгресс США готовит новые санкции в отношении трубопровода «Северный поток 2». Ожидается, что они будут нацелены на страховые компании, которые работают с российскими судами. Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с НСН заверил, что санкции США проекту не страшны.

Как объяснил «Царьград», Вашингтон активно препятствует строительству газопровода, поскольку стремится продавать Европе свой сжиженный природный газ. При этом многие европейские государства, наоборот, поддерживают проект, ведь они заинтересованы в бесперебойных поставках газа.

США регулярно грозят России новыми санкционными ударами. Однако в Москве уверены, что запуск газопровода обязательно состоится в этом или следующем году.