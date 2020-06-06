ДТП с двумя автобусами произошло в Ингушетии, пострадали десятки человек

Магас, 6 июня. Два автобуса с пассажирами столкнулись в Ингушетии, предварительно, пострадали 20 человек, сообщил источник Федерального агентства новостей.

ДТП произошло 6 июня в Сунженском районе республики на территории предприятия «Сад-гигант Ингушетия». Среди пострадавших нет тяжело раненых, многие пассажиры получили легкие травмы. Их госпитализировали в районную больницу.

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства, при которых произошла авария. Ранее сообщалось, что в Магасе попал в ДТП бывший министр труда Зелимхан Котиков.