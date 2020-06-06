Основатель ФБК (признан иноагентом) Алексей Навальный продолжает оскорблять ветеранов Великой Отечественной войны даже после подачи на него соответствующей жалобы в правоохранительные органы. Очевидно, он не боится наказания, положенного по закону, ввиду его незначительности, в связи с чем Федеральное агентство новостей призывает депутатов Госдумы ужесточить статью 5.61 КоАП РФ.

Телеканал RT 2 июня выпустил агитационный ролик о голосовании по поправкам в Конституцию. В записи видео приняли участие известные общественные деятели, врачи, актеры, а также ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко. Мимо данного ролика не смогли пройти представители оппозиционного движения, раскритиковав его, а Алексей Навальный сделал пост у себя в Twitter, сопроводив его оскорблениями в адрес участников ролика.

«Посмотрите на них: это позор страны. Люди без совести. Предатели», - написал основатель ФБК.

Член Общественной палаты РФ Илья Ремесло возмутился словами блогера, отметив, что Навальный затронул святой для россиян праздник и оскорбил ветерана ВОВ. В связи с этим адвокат подал жалобу в прокуратуру Москвы и в СК РФ на имя его главы Александра Бастрыкина.

На выходку блогера обратил внимание и известный телеведущий Владимир Соловьев, который заявил, что Навальный позволяет себе подобные высказывания ввиду своей необразованности.

«У него очень убогий словарный запас. Он все-таки очень плохо образованный человек. Он не читал в детстве книг. Да и сейчас, очевидно, не читает. Посмотрите, у него убогая речь. Глуп, линеен, необразован. Типичный портрет нацика», — заметил телеведущий.

Свой пост Навальный опубликовал 2 июня, в этот же день Ремесло отправил свое заявление. Несмотря на это, основатель ФБК продолжил оскорбительную риторику в адрес участников Великой Отечественной войны, поскольку в еженедельном стриме, последний из которых прошел 4 июня, снова назвал ветерана «холуем» и «предателем».

Очевидно, что Навальный не боится делать подобные заявления, поскольку осознает собственную безнаказанность. Согласно статье 5.61 КоАП, штраф за правонарушение для физического лица предусматривается до пяти тысяч рублей.

Учитывая многочисленные публикации СМИ о том, как основатель ФБК снял несколько миллионов рублей со своего биткоин-кошелька и потратил их на дорогостоящие отпуска, данное наказание для него попросту ничтожно.

Кроме того, Навальный оскорбил ветерана ВОВ публично, причем не в условной компании нескольких друзей, а перед подписчиками, которых в его Twitter и на YouTube суммарно наберется почти четыре миллиона. Учитывая это, можно говорить о трансляции его слов на огромную аудиторию, которая может перенять его «видение мира» (как в случае с активистами, опубликовавшими на сайте «Бессмертного полка» портреты нацистских деятелей) и точно так же начать оскорблять людей, совершивших великий подвиг ради страны и потомков.

В связи с этим наше издание считает, что депутаты Госдумы должны пересмотреть законодательство в данной области и ужесточить наказание за правонарушение, предусмотренное статьей 5.61 КоАП РФ.