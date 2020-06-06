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Навальный продолжает оскорблять ветеранов после подачи на него заявлений в СК и МВД

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Навальный продолжает оскорблять ветеранов после подачи на него заявлений в СК и МВД

Основатель ФБК (признан иноагентом) Алексей Навальный продолжает оскорблять ветеранов Великой Отечественной войны даже после подачи на него соответствующей жалобы в правоохранительные органы. Очевидно, он не боится наказания, положенного по закону, ввиду его незначительности, в связи с чем Федеральное агентство новостей призывает депутатов Госдумы ужесточить статью 5.61 КоАП РФ.

Телеканал RT 2 июня выпустил агитационный ролик о голосовании по поправкам в Конституцию. В записи видео приняли участие известные общественные деятели, врачи, актеры, а также ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко. Мимо данного ролика не смогли пройти представители оппозиционного движения, раскритиковав его, а Алексей Навальный сделал пост у себя в Twitter, сопроводив его оскорблениями в адрес участников ролика.

«Посмотрите на них: это позор страны. Люди без совести. Предатели», - написал основатель ФБК.

Навальный продолжает оскорблять ветеранов после подачи на него заявлений в СК и МВД

Член Общественной палаты РФ Илья Ремесло возмутился словами блогера, отметив, что Навальный затронул святой для россиян праздник и оскорбил ветерана ВОВ. В связи с этим адвокат подал жалобу в прокуратуру Москвы и в СК РФ на имя его главы Александра Бастрыкина.

На выходку блогера обратил внимание и известный телеведущий Владимир Соловьев, который заявил, что Навальный позволяет себе подобные высказывания ввиду своей необразованности.

«У него очень убогий словарный запас. Он все-таки очень плохо образованный человек. Он не читал в детстве книг. Да и сейчас, очевидно, не читает. Посмотрите, у него убогая речь. Глуп, линеен, необразован. Типичный портрет нацика», — заметил телеведущий.

Свой пост Навальный опубликовал 2 июня, в этот же день Ремесло отправил свое заявление. Несмотря на это, основатель ФБК продолжил оскорбительную риторику в адрес участников Великой Отечественной войны, поскольку в еженедельном стриме, последний из которых прошел 4 июня, снова назвал ветерана «холуем» и «предателем».

Очевидно, что Навальный не боится делать подобные заявления, поскольку осознает собственную безнаказанность. Согласно статье 5.61 КоАП, штраф за правонарушение для физического лица предусматривается до пяти тысяч рублей.

Навальный продолжает оскорблять ветеранов после подачи на него заявлений в СК и МВД

Учитывая многочисленные публикации СМИ о том, как основатель ФБК снял несколько миллионов рублей со своего биткоин-кошелька и потратил их на дорогостоящие отпуска, данное наказание для него попросту ничтожно.

Кроме того, Навальный оскорбил ветерана ВОВ публично, причем не в условной компании нескольких друзей, а перед подписчиками, которых в его Twitter и на YouTube суммарно наберется почти четыре миллиона. Учитывая это, можно говорить о трансляции его слов на огромную аудиторию, которая может перенять его «видение мира» (как в случае с активистами, опубликовавшими на сайте «Бессмертного полка» портреты нацистских деятелей) и точно так же начать оскорблять людей, совершивших великий подвиг ради страны и потомков.

В связи с этим наше издание считает, что депутаты Госдумы должны пересмотреть законодательство в данной области и ужесточить наказание за правонарушение, предусмотренное статьей 5.61 КоАП РФ.

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