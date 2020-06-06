Вице-премьер Украины придумал «самый лучший способ» возвращения Крыма и Донбасса

Киев, 6 июня. Вице-премьер Украины Алексей Резников придумал «гениальный» план возвращения Крыма и Донбасса, который заключается в повышении уровня жизни местного населения.

В ходе передачи «Свобода слова» у представителя украинских властей поинтересовались, пройдена или же нет точка невозврата в вопросе возвращения территорий под контроль Киева. Резников выразил уверенность в том, что отступать ни в коем случае нельзя.

По его мнению, нужно быть оптимистами и продолжать вести такой диалог, чтобы стало ясно — «счастливый Донбасс, счастливый Крым и счастливый Севастополь возможны только на Украине».

При этом Резников, дабы его «самый лучший способ» выглядел привлекательнее, стал голословно утверждать, что сейчас о будущем жителей этих регионов «никто не заботится».

«Один из лучших вариантов — повышение уровня жизни людей, проживающих на подконтрольной территории», — высказался он.

Напомним, что республики Донбасса объявили о своей независимости от Украины в 2014 году. Тогда в Киеве произошел государственный переворот, который не приняли в Донецкой и Луганской народной республиках. Украинские власти развернули против них военную кампанию, которая продолжается по сей день.

В тот же год крымчане на народном референдуме высказались за воссоединение с Россией. Голосование провели в полном соответствии с Уставом ООН и международным правом. Многие страны давно признали российский статус Крыма, но Украина по-прежнему безосновательно называет его «оккупированным» и пытается «отвоевать».