Депутаты Рады предложили компенсировать украинцам «боль и сожаление»

Киев, 6 июня. Депутаты Верховной рады Украины планируют рассмотреть законопроект о компенсации ущерба «за боль и сожаление». Документ был зарегистрирован в украинском парламенте 5 июня.

Авторами законопроекта выступили 14 депутатов из партии «Слуга народа» и еще один из депутатской группы «Доверие». В настоящее время текст законопроекта недоступен, однако известно, что он находится на рассмотрении руководства парламента. Кроме того, известно, что текст закона будет рассмотрен шестью комитетами Рады, главным из которых определен комитет по вопросам правовой политики.

Странная формулировка в названии законопроекта не позволяет понять, о чем говорится в тексте документа. Однако с учетом того, что документ будет рассмотрен комитетами по правовой политике, социальной политики и защиты прав ветеранов, можно предположить, что в законопроекте может идти речь о возмещении морального ущерба.

Стоит отметить, что ранее глава президентской партии «Слуга народа» Давид Арахамия назвал неприемлемыми условия Международного валютного фонда (МВФ) по новой кредитной программе. По его словам, на следующей недели Киев получит кредитный транш от МВФ по старой кредитной программе stand-by. Однако новая программа сотрудничества с МВФ содержит проект меморандума, котором не может быть нормально восприняты ни украинским обществом, ни парламентом.