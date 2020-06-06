Зеленский отреагировал на протесты об отставке Авакова

Киев, 6 июня. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что понимает причины протестов против главы МВД страны Арсена Авакова, однако пока лучшего кандидата на этот пост нет.

По мнению главы государства, Аваков — «мощный министр», он должен довести дело журналиста Павла Шеремета до конца.

«Я честно и откровенно отвечал на этот вопрос, что, если человек взялся за какое-то реально сенсационное громкое дело, он должен его довести до конца и наполовину его не бросать», — отреагировал Зеленский.

Ранее фракция «Голос» в Верховной раде внесла на рассмотрение проект постановления об отставке главы МВД Украины. 5 июня возле здания парламента страны прошел митинг. Аваков занял пост министра внутренних дел Украины 27 февраля 2014 года, передает «Царьград».

Как отмечает НСН, в украинских СМИ неоднократно курсировали слухи о его крайне неприязненных отношениях с Зеленским.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва автомобиля, за рулем которого он находился. Сотрудники правоохранительных органов тогда изъяли записи с камер наружного наблюдения, на которые попал момент взрыва, а также подозрительный мужчина, которого за день до трагедии заметили около машины Шеремета. За годы, прошедшие с момента его гибели, правоохранительные органы так и не установили личности виновных в произошедшем.