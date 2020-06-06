Жену «голодающего» Тарзана раскритиковали за видео с дизайнерской маской

Москва, 6 июня. Известная российская певица Наташа Королева подверглась травле в соцсетях за ролик с дизайнерской маской, которая стоит 350 тысяч рублей.
Королева опубликовала видео в Instagram еще в марте, но оно стало актуальным после слов ее супруга Тарзана (Сергея Глушко) о том, что звезды российского шоубизнеса сейчас бедствуют.
Хейтеры нашли эту запись и принялись обсуждать певицу и ее семью, которым якобы не хватает денег.
«Вот какая у меня маска, красота. Вот артисты всегда остаются артистами. Даже в самых чрезвычайных ситуациях. Хочется красоты», — говорит Королева на видео.
Она даже и представить не могла, какую реакцию этот ролик вызовет у поклонников. Они припомнили Королевой все, даже слова Тарзана о том, что его семья не получает денег от государства, как пенсионеры.
«Во всем мире пандемия, умирают тысячи людей, а здесь радость и веселье», — написал один пользователь.
«Тарзан голодает, денег на еду на хватает, а тут бац — королевна в масочке», — язвительно заметил другой.
«Колхозница. Селебрити России — вороны безвкусные, цепляют на себя всякое», — раскритиковал Королеву третий подписчик.
«Вот за это вас и не любит народ. Вы зажрались в край», — гневно отреагировал россиянин.
«Пока одни жертвуют деньги на борьбу с вирусом, обезьяны творят дичь», — добавил пользователь.
«Лучше б за эти деньги маски купила малоимущим», — возмутился еще один пользователь.