Жену «голодающего» Тарзана раскритиковали за видео с дизайнерской маской

Москва, 6 июня. Известная российская певица Наташа Королева подверглась травле в соцсетях за ролик с дизайнерской маской, которая стоит 350 тысяч рублей.

Королева опубликовала видео в Instagram еще в марте, но оно стало актуальным после слов ее супруга Тарзана (Сергея Глушко) о том, что звезды российского шоубизнеса сейчас бедствуют.

Хейтеры нашли эту запись и принялись обсуждать певицу и ее семью, которым якобы не хватает денег.

«Вот какая у меня маска, красота. Вот артисты всегда остаются артистами. Даже в самых чрезвычайных ситуациях. Хочется красоты», — говорит Королева на видео.

Она даже и представить не могла, какую реакцию этот ролик вызовет у поклонников. Они припомнили Королевой все, даже слова Тарзана о том, что его семья не получает денег от государства, как пенсионеры.