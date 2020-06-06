Депутаты Госдумы заявили о невозможности беспорядков в России по сценарию США

Москва, 6 июня. Мирные протесты в США обернулись массовыми беспорядками, мародерством и столкновениями с полицией. В Госдуме уверены, что в России невозможно подобное развитие событий благодаря действующему законодательству.

Депутат Госдумы Дмитрий Вяткин напомнил, что зарубежные структуры пытались реализовать подобный сценарий в России, однако эти попытки были пресечены на корню.

«Они режиссировали эти «мирные», но на самом деле далеко не мирные акции. За это есть ответственность административная, гражданско-правовая и уголовная», — пояснил парламентарий.

Депутат Госдумы Антон Морозов придерживается аналогичной точки зрения, отмечая, что российское законодательство в этой сфере действует четко и слаженно, передает «Политика сегодня».

«Даже мы, как представители парламентской партии (ЛДПР — Прим. ФАН) зачастую в регионах не можем провести митинг. В центре города запрещают, отправляют на какие-то задворки. Поэтому в России в этой области все хорошо. Нужно просто отвечать на запросы общества и проводить вдумчивую государственную политику», — отметил депутат.

Вяткин также добавил, что российское законодательство в этой сфере более либеральное. Он напомнил, что участники несанкционированных акций протеста в США могут получить пожизненный срок.

«Если у нас за такие действия можно получить 3–5 лет лишения свободы, в США за это можно «присесть» на пожизненный срок. И никто этого человека жалеть не будет. Россия идет по пути разумного сдерживания и наказания. Ключевые слова здесь – это неотвратимость и профилактика», — подчеркнул он.

Стоит отметить, что российские парламентарии обсуждают возможность ужесточения законодательства в сфере несанкционированных акций протеста на фоне событий, которые в последние дни разворачиваются в США. Так, депутат Госдумы Евгений Марченко заявлял о необходимости более строгих мер в этой области, а его коллега Евгений Федоров призывал организаторов незаконных митингов в период эпидемии коронавируса, задуматься о здоровье окружающих и пожилых людей.