Харламов высмеял шоу Гузеевой с возрастными участницами

Москва, 6 июня. Юморист Гарик «Бульдог» Харламов поднял на смех возрастных участниц проекта Ларисы Гузеевой «Давай поженимся».

В Instagram он опубликовал ролик, на котором вместо жениха присутствует герой фильма ужасов. Гузеева представила участниц программы, решивших побороться за сердце Александра.

«Александр, 69 лет, с первой женой его разлучила работа. Со второй — страсть к соку, а с третьей — ее пристрастие к кляузе. Александру не подойдет женщина, которая проводит время у компьютера и пахнет резкими духами», — говорит голос за кадром. «Идеальный мужчина. Какой прекрасный мужчина. Идеально подходит. И по росту! То, что надо! Берем-берем», — стали говорить женщины в комнатах невест.

Подписчики оценили искрометный юмор Харламова. Они тоже посмеялись над тем, как сильно некоторые женщины хотят выйти замуж. И зачастую даже не смотрят на своего избранника критически.