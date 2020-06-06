Харламов высмеял шоу Гузеевой с возрастными участницами

Москва, 6 июня. Юморист Гарик «Бульдог» Харламов поднял на смех возрастных участниц проекта Ларисы Гузеевой «Давай поженимся».
В Instagram он опубликовал ролик, на котором вместо жениха присутствует герой фильма ужасов. Гузеева представила участниц программы, решивших побороться за сердце Александра.
«Александр, 69 лет, с первой женой его разлучила работа. Со второй — страсть к соку, а с третьей — ее пристрастие к кляузе. Александру не подойдет женщина, которая проводит время у компьютера и пахнет резкими духами», — говорит голос за кадром.
«Идеальный мужчина. Какой прекрасный мужчина. Идеально подходит. И по росту! То, что надо! Берем-берем», — стали говорить женщины в комнатах невест.
Подписчики оценили искрометный юмор Харламова. Они тоже посмеялись над тем, как сильно некоторые женщины хотят выйти замуж. И зачастую даже не смотрят на своего избранника критически.
«Я плакал, потом пересмотрел еще раз и плакал сильнее», — написал один из подписчиков.
«Не отнимайте мечту! Эту программу смотрят девушки постбальзаковского возраста. Ну, ладно смотрят. Так еще и на передачу искать любовь приходят», — сыронизировал другой пользователь.
«Это будет единственный случай в жизни, когда мужчина выпьет кровь женщине, а не наоборот», — пошутил третий.