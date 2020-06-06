Новый препарат для лечения осложнений COVID-19. События дня. ФАН-ТВ

Встреча с деятелями культуры

В день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина отмечается День русского языка. И именно сегодня Владимир Путин провел встречу с деятелями культуры. В начале беседы глава государства отметил международный статус праздника.

«Александр Сергеевич Пушкин — это не только достояние русской и мировой культуры. Он признан — вы это знаете лучше, чем кто-либо другой — основоположником современного русского языка, государственного языка нашей страны, Российской Федерации. День русского языка имеет еще и статус международного праздника, так как русский — один из официальных языков Организации Объединенных Наций», — подчеркнул президент.

Также, по словам российского лидера, прошедшие месяцы показали, насколько жизнеспособна и открыта к обществу культура нашей страны. И несмотря на сложности, учреждения культуры, их коллективы делали все возможное, чтобы поддержать людей.

«Вы знаете, правительству, Минкультуры, регионам было дано поручение внести изменения в показатели работы учреждений культуры, прежде всего, связанные с выполнением государственных заданий, дать предложения по ситуации с проданными билетами и абонементами, которыми люди не смогли воспользоваться из-за введенных ограничений. Кроме того, культура вошла в перечень отраслей, которые получили дополнительные меры государственной поддержки», — отметил президент.

Владимир Путин уточнил, что сейчас идет доработка национального плана восстановления экономики и социальной сферы. В котором нужно учесть и вопросы деятельности учреждений культуры.