Новый препарат для лечения осложнений COVID-19. События дня. ФАН-ТВ

Встреча с деятелями культуры
В день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина отмечается День русского языка. И именно сегодня Владимир Путин провел встречу с деятелями культуры. В начале беседы глава государства отметил международный статус праздника.
«Александр Сергеевич Пушкин — это не только достояние русской и мировой культуры. Он признан — вы это знаете лучше, чем кто-либо другой — основоположником современного русского языка, государственного языка нашей страны, Российской Федерации. День русского языка имеет еще и статус международного праздника, так как русский — один из официальных языков Организации Объединенных Наций», — подчеркнул президент.
Также, по словам российского лидера, прошедшие месяцы показали, насколько жизнеспособна и открыта к обществу культура нашей страны. И несмотря на сложности, учреждения культуры, их коллективы делали все возможное, чтобы поддержать людей.
«Вы знаете, правительству, Минкультуры, регионам было дано поручение внести изменения в показатели работы учреждений культуры, прежде всего, связанные с выполнением государственных заданий, дать предложения по ситуации с проданными билетами и абонементами, которыми люди не смогли воспользоваться из-за введенных ограничений. Кроме того, культура вошла в перечень отраслей, которые получили дополнительные меры государственной поддержки», — отметил президент.
Владимир Путин уточнил, что сейчас идет доработка национального плана восстановления экономики и социальной сферы. В котором нужно учесть и вопросы деятельности учреждений культуры.
«Подчеркну, что такой план принимается как для решения текущих задач, так и на перспективу с учетом наших долгосрочных целей развития. Будут вноситься корректировки и в национальные проекты, в том числе и в нацпроект «Культура». Все такие решения — и об этом мы с коллегами из правительства договорились — будут вырабатываться прямо в контакте с профессиональными сообществами, с представителями ключевых сфер, к которым, безо всякого сомнения, принадлежит и культура», — заявил Путин.
Новый препарат для лечения осложнений от COVID-19
Минздрав зарегистрировал еще один препарат для лечения осложнений после коронавируса. Новое лекарство «Левилимаб» будет применяться для лечения пациентов с тяжелым течением болезни, у которых развивается так называемый цитокиновый шторм. При нем у пациента проявляется избыточная воспалительная реакция на вирус, которая приводит к повреждению органов и в том числе легочной ткани, сообщили в Минздраве. На сайте компании-производителя говорится, что в испытаниях лекарства участвовали в том числе пациенты с болезнью средней степени тяжести с первыми клиническими признаками дыхательной недостаточности. Это позволило не купировать, а предотвращать развитие осложнения.
«Назначение «Левилимаба» в самом начале клинического проявления дыхательной недостаточности позволяет предотвратить перевод пациентов в реанимационное отделение. Из 36 пациентов удалось выписать из стационара десятерых уже на седьмые — восьмые сутки, один пациент был переведен в реанимацию», — сообщал главный исследователь ЦКБ Управления делами Президента РФ Никита Ломакин.
Провокации НАТО во время парада Победы возможны
В России не исключают возможных провокаций со стороны НАТО во время проведения парада Победы, запланированного на 24 июня. Об этом заявил в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.
«Хотелось бы надеяться на то, что здравый смысл возобладает, но полной уверенности быть не может в свете того, как в НАТО планировали пик военной активности к 9 мая», — отметил он.
Напомним, Россия предлагала НАТО отказаться от военных учений на время пандемии, однако альянс отверг это предложение. При этом количество мероприятий боевой учебы НАТО, имеющих явную антироссийскую направленность, выросло. На них отрабатывалась переброска контингента американских войск из США в Европу. А в качестве вероятных целей для поражения рассматривались объекты на территории России.