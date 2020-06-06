Вдова Кокшенова рассказала, как актер плакал перед смертью

Москва, 6 июня. Вдова советского и российского актера Михаила Кокшенова Наталья Лепехина рассказала, что перед смертью ему было очень грустно.

После инсульта 83-летний народный артист стеснялся своего состояния. Он думал встретиться с коллегами, друзьями, поклонниками, но не хотел, чтобы его видели таким.

«Я не могу показаться в таком виде перед зрителями», говорил он и плакал», — рассказала Наталья.

Однако Кокшенов не отказывался выходить на улицу. Он любил гулять с Натальей, потому что прогулки были его связью с внешним миром.

Пара жила рядом с киностудией «Мосфильм». Кокшенову хотелось, чтобы на фасаде здания была его фотография. И сильно расстраивался каждый раз, когда проходил мимо.

По словам Лепехиной, артист любил говорить о прошлом, вспоминать съемки фильмов, рассказывать о коллегах. В эти моменты он выглядел воодушевленным. Воспоминания скрашивали его жизнь.

Весной Кокшенов проходил плановое лечение в госпитале в Подмосковье. Супруга надеялась, что его скоро выпишут, но артист скончался.

Его не стало 4 июня, Кокшенов ушел из жизни на 84-м году жизни. Кокшенова запомнят, как невероятно веселого актера из детского киножурнала «Ералаш», комедий «Ширли-Мырли», «Третий не лишний».