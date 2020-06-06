Главные новости 6 июня

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий субботы, 6 июня.

Журналистке и ведущей Юлии Норкиной поступали угрозы от неизвестного мужчины, заявил ее супруг Андрей Норкин. Супруг покойной Юлии Норкиной рассказал, как ей угрожали из-за расследования.

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская резко высказалась об умершей в пятницу Юлии Норкиной. Экс-супруга Джигарханяна с насмешкой прокомментировала смерть Норкиной.

Противоэпидемические меры, введенные в России на фоне пандемии COVID-19, соответствуют конституции, сообщает Минюст. Минюст РФ признал введенные из-за коронавируса ограничительные меры обоснованными.

Друзья и коллеги скоропостижно скончавшейся Юлии Норкиной поделились воспоминаниями о работе с ней. Друзья и коллеги рассказали о Юлии Норкиной.

Виталина Цымбалюк-Романовская в день смерти ведущей Юлии Норкиной опубликовала пост с критикой в ее адрес. В Сети пристыдили экс-жену Джигарханяна за циничный пост о смерти Норкиной.

Советский танкист рассказал об опыте войны на трофейном немецком «Тигре». Советский танкист рассказал, как воевал на немецком «Тигре».

В Пушкине простились с ведущей радио «Комсомольская правда» Юлией Норкиной, которая скоропостижно скончалась в возрасте 53 лет. В Подмосковье простились с журналисткой Юлией Норкиной.

Российская писательница и певица Наталья Штурм поделилась воспоминаниями о журналистке и телеведущей Юлии Норкиной. Певица Наталья Штурм рассказала, что смерть Норкиной стала для нее шоком.

Ведущая Юлия Норкина отличалась своим чувством справедливости, заявила ее коллега Елена Афонина. Коллеги рассказали о «обостренном чувстве справедливости» покойной Юлии Норкиной.

Врач-гастроэнтеролог Джон Кисиэль заявил, что постоянная боль в животе может выступать симптомом рака кишечника. Гастроэнтеролог Кисиэль назвал первый сигнал рака кишечника.