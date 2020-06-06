Иосиф Пригожин шокирован предательством Лепса, вставшего на сторону Шнурова

Москва, 6 июня. Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин поразился тому, что лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова, оскорбившего певицу Валерию, поддерживает ее же кум Григорий Лепс.

Валерия ранее заявила, что Шнуров «переобулся» и требует помощи шоу-бизнесу, хотя до сегодняшнего дня критиковал ее саму и Пригожина за такие же инициативы. Певец в ответ посоветовал артистке и ее супругу показаться врачу.

Пригожина возмутил ответ Шнурова, который, по его мнению, ведет себя не по-мужски: обижает женщину, публикует личные СМС, травит людей. Продюсер напомнил, что именно он на протяжении нескольких лет предлагал создать фонд или ассоциацию помощи артистам, а теперь его идеи озвучивает Шнуров.

«Мы говорим об одном и том же, только мы делаем, а он хайпует. Он олигарх, миллиардер от шоу-бизнеса. И теперь собирается в Государственную думу. А все ли налоги он заплатил?» — цитирует Пригожина KP.Ru.

Причем больше всего продюсера шокировало предательство со стороны Лепса, который встал на строну Шнурова. Он объяснил, что исполнитель хита «Рюмка водки на столе» и певица Валерия — кумовья.

«Они между собой договариваются, как нас мочить. <…> Мне кажется, они все пропили свои мозги…» — констатировал продюсер.

Конфликт между Шнуровым и звездной семьей Валерии и Пригожина разразился в мае. Продюсер пожаловался, что многие артисты из-за пандемии коронавируса оказались в бедственном положении, поскольку лишились привычного заработка, передает «Царьград».

Его позицию поддержал, например, супруг певицы Наташи Королевой Сергей Глушко (Тарзан). Шнуров, однако, лишь посмеялся над словами Пригожина и предложил «скинуться» ему на еду. Кроме того, музыкант написал нелестное стихотворение, в котором упомянул Валерию, пишет НСН.

ФАН и Медиагруппа «Патриот» на этой неделе провели онлайн-эфир на тему «Голодает ли российский шоу-бизнес?», в ходе которого спикеры высказались на тему произошедшего скандала.