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Иосиф Пригожин шокирован предательством Лепса, вставшего на сторону Шнурова

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Иосиф Пригожин шокирован предательством Лепса, вставшего на сторону Шнурова

Москва, 6 июня. Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин поразился тому, что лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова, оскорбившего певицу Валерию, поддерживает ее же кум Григорий Лепс.

Валерия ранее заявила, что Шнуров «переобулся» и требует помощи шоу-бизнесу, хотя до сегодняшнего дня критиковал ее саму и Пригожина за такие же инициативы. Певец в ответ посоветовал артистке и ее супругу показаться врачу.

Пригожина возмутил ответ Шнурова, который, по его мнению, ведет себя не по-мужски: обижает женщину, публикует личные СМС, травит людей. Продюсер напомнил, что именно он на протяжении нескольких лет предлагал создать фонд или ассоциацию помощи артистам, а теперь его идеи озвучивает Шнуров.

«Мы говорим об одном и том же, только мы делаем, а он хайпует. Он олигарх, миллиардер от шоу-бизнеса. И теперь собирается в Государственную думу. А все ли налоги он заплатил?» — цитирует Пригожина KP.Ru.

Иосиф Пригожин шокирован предательством Лепса, вставшего на сторону Шнурова

Причем больше всего продюсера шокировало предательство со стороны Лепса, который встал на строну Шнурова. Он объяснил, что исполнитель хита «Рюмка водки на столе» и певица Валерия — кумовья.

«Они между собой договариваются, как нас мочить. <…> Мне кажется, они все пропили свои мозги…» — констатировал продюсер.

Иосиф Пригожин шокирован предательством Лепса, вставшего на сторону Шнурова

Конфликт между Шнуровым и звездной семьей Валерии и Пригожина разразился в мае. Продюсер пожаловался, что многие артисты из-за пандемии коронавируса оказались в бедственном положении, поскольку лишились привычного заработка, передает «Царьград»

Его позицию поддержал, например, супруг певицы Наташи Королевой Сергей Глушко (Тарзан). Шнуров, однако, лишь посмеялся над словами Пригожина и предложил «скинуться» ему на еду. Кроме того, музыкант написал нелестное стихотворение, в котором упомянул Валерию, пишет НСН.

ФАН и Медиагруппа «Патриот» на этой неделе провели онлайн-эфир на тему «Голодает ли российский шоу-бизнес?», в ходе которого спикеры высказались на тему произошедшего скандала.

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Источник: KP.Ru
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