Клинцевич объяснил, зачем киевские экс-дипломаты планируют «вторжение в Крым»

Пока бывшие украинские дипломаты планируют «отвоевать Крым» и предлагают добиться «репараций» от Москвы, солдаты ВСУ ходят неодетыми и голодают. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Совфеда РФ Франц Клинцевич в комментарии Федеральному агентству новостей.

Ранее экс-посол Украины в Кувейте Владимир Толкач и бывший посол в Боснии и Герцеговине Владимир Цыбульник пригрозили «военным вторжением» Киева в Россию, передает «Политнавигатор». Кроме того, они предложили воспользоваться опытом Кувейта, который добился от Ирака компенсации за вторжение 1990 года.

«Все мы уверены, что Украина в конце концов освободит от российской оккупации Крым с Севастополем», — говорится в статье, опубликованной интернет-изданием «Зеркало недели».

Первый заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Совфеда РФ Франц Клинцевич оценил заявления бывших украинских дипломатов. Он отметил: подобные вещи выглядят совсем неадекватно, но Толкач и Цыбульник вряд ли являются сумасшедшими.

«Они же не сумасшедшие, раз были послами. Сегодня есть некий заказ из-за рубежа на этот бред. Они этот бред несут, а потом все это обсуждают. Даже ребенку понятно, насколько несостоятельны и невозможны все эти вещи», — сказал сенатор Клинцевич в комментарии ФАН.

Бывшим дипломатам, которые планируют «вторжение в Крым», стоит вначале обратить внимание на состояние украинской армии. Ранее украинский журналист Руслан Коцаба рассказал о хроническом недоборе призывников в ВСУ, из-за чего Киев вынужден проводить «насильственную мобилизацию». Франц Клинцевич указал на плачевное состояние ВСУ.

«Поймите правильно: сегодня, когда на Украине говорят о «проблеме Крыма», в том числе с военной точки зрения, — это нацелено на получение дивидендов армией, солдаты которой голодные, неодетые; армией, где сплошные коррупция и воровство. Там существует очень много проблем. В этой связи разговоры о каком-то захвате, о репарации, — это нездоровое представление о том, что сегодня на самом деле происходит в мире», — сказал сенатор.

Крым вошел в состав России в 2014 году по результатам референдума и в соответствии с нормами международного законодательства, напомнил Клинцевич. Но такие люди, как Владимир Толкач и Владимир Цыбульник, не хотели и не хотят смириться с этим.

«Все эти разговоры киевских политиков о Крыме инициированы извне, направлены против России и на возможность удержать тему «возвращения полуострова» в мировой повестке. И самое главное — они направлены на «наказание» России за то, что она посмела, не посоветовавшись с «хозяином мира», осуществить — за то, что Крым воссоединился с РФ», — сказал Франц Клинцевич.

В целом же, уверен сенатор, на такие выпады со стороны Киева не стоит обращать внимания.

«Это бред людей, которые, как я считаю, не являются сумасшедшими, но не уважают ни себя, ни свое политическое реноме и несут такую глупость. Сложно комментировать. Они этот бред сказали — на Украине простые люди над ним посмеялись, потому что знают ситуацию в вооруженных силах, и, наверное, завтра уже о нем забудут», — резюмировал сенатор.

Напомним, Крым вошел в состав Российской Федерации в 2014 году. После госпереворота в Киеве на полуострове был проведен референдум. Более 95% крымчан проголосовали за воссоединение с Россией. Несмотря на то, что вхождение полуострова в состав РФ было осуществлено в соответствии с принципами международного права, Киев продолжает считать Крым своей, но «временно оккупированной» территорией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос о статусе Крыма окончательно закрыт.