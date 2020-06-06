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Как в Турции реагируют на угрозы Греции

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Эксперты:

Как в Турции реагируют на угрозы Греции

Министр обороны Греции Никос Панайотопулос 4 июня заявил, что, если потребуется, Афины готовы применить силу для защиты от Турции. С чего всё началось и какова реакция Анкары и турецкого общества на происходящее, разбиралась редакция Telegram-канала «Стамбульский волк».

С чего все началось

Причиной пока еще словесного конфликта стали вылазки поисковых и буровых кораблей Турции у берегов Кипра, а также подача Анкарой заявки на получение лицензии на поиск нефти и природного газа к югу от островов Крит, Родос и Карпатос.

Как в Турции реагируют на угрозы Греции

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в связи с этим написал письмо руководству ЕС о «провокации Турции». В письме говорилось, что эскалация напряженности со стороны Анкары приведет не только к греко-турецкому конфликту, но и к кризису между ЕС и Турцией.

Любые меры

Министр обороны Греции Никос Панайотопулос заявил, что страна готова применить силу для защиты суверенитета от Турции, если потребуется. 

«Поведение Турции в последнее время довольно агрессивно. Я считаю, необходимо обеспечить увеличение сдерживающей силы Вооруженных сил. Мы готовы к военным действиям и даем ясно понять, что примем любые меры для защиты суверенных прав Греции», — сказал Панайотопулос.

Эти заявления вызвали бурное обсуждение в Турции. Хотя, судя по реакции, можно сказать, что слова в большей степени вызвали умиление турецких граждан. К примеру, новость в интернет-издании Onedio была обозначена смеющимся до слез эмодзи. Что говорит о том, что у большинства прочитавших этот текст новость вызвала смех. Согласно данным сайта: 73% (378 человек) отреагировали на новость смехом, 14% (74) — возмущением и лишь трем посетителям издания (менее 1%) стало от этой новости грустно.

Один из пользователей Twitter, автор одного из турецких изданий, написал у себя на странице:

«Министр обороны Греции сказал, что они готовы к военному конфликту с Турцией. Греческая армия состоит из 340 000 человек, для них будет достаточно стамбульского отделения «серых волков», не стоит беспокоить ради этого турецкую армию».

Турецкая газета Aydinlik ответила на заявления греческого министра подборкой мемов из Twitter.

«Когда греки сходят с ума со злости, мы выглядим так», — пишет автор одного из мемов, в котором турки щелкают семечки, беспристрастно глядя в объектив наблюдателя.

Ответ Турции

Ответ официальных лиц Турции не заставил себя долго ждать. Спустя два дня министр обороны Турции Хулуси Акар ответил своему греческому коллеге. Он пригрозил Афинам, оговорившись о мирном решении проблем:

«В Эгейском море и Восточном Средиземноморье проблемы могут быть решены мирным путем, но мы готовы защищать наши интересы, и мы можем это сделать».

Эти заявления Акара турецкая исламистская газета Yeni Akit (Йени Акит) озаглавила так: «Ответ как оплеуха» и «Министр обороны ответил на языке, который понимают греки».

Готова ли Греция к столкновению с Турцией?

Как в Турции реагируют на угрозы Греции

Автор Telegram-канала «Балканская сплетница» написала подробную колонку о конфликте между Турцией и Грецией, в котором отметила, что скептически относится к заявлениям греческого министра о готовности к войне с Турцией.

К этим словам можно добавить и реакцию из Турции, которая поддерживает позицию нашей коллеги. Один из самых популярных авторов турецких СМИ, главный редактор издания Хурриет Ахмет Хакан в своей колонке сегодня написал следующее:

«Глава минобороны Греции заявил, что Афины готовы к вооруженному столкновению с Турцией. Значит они не готовы. Если бы были готовы, он бы этого не говорил», — считает Хакан.

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