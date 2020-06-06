Как в Турции реагируют на угрозы Греции

Министр обороны Греции Никос Панайотопулос 4 июня заявил, что, если потребуется, Афины готовы применить силу для защиты от Турции. С чего всё началось и какова реакция Анкары и турецкого общества на происходящее, разбиралась редакция Telegram-канала «Стамбульский волк».

С чего все началось

Причиной пока еще словесного конфликта стали вылазки поисковых и буровых кораблей Турции у берегов Кипра, а также подача Анкарой заявки на получение лицензии на поиск нефти и природного газа к югу от островов Крит, Родос и Карпатос.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в связи с этим написал письмо руководству ЕС о «провокации Турции». В письме говорилось, что эскалация напряженности со стороны Анкары приведет не только к греко-турецкому конфликту, но и к кризису между ЕС и Турцией.

Любые меры

Министр обороны Греции Никос Панайотопулос заявил, что страна готова применить силу для защиты суверенитета от Турции, если потребуется.

«Поведение Турции в последнее время довольно агрессивно. Я считаю, необходимо обеспечить увеличение сдерживающей силы Вооруженных сил. Мы готовы к военным действиям и даем ясно понять, что примем любые меры для защиты суверенных прав Греции», — сказал Панайотопулос.

Эти заявления вызвали бурное обсуждение в Турции. Хотя, судя по реакции, можно сказать, что слова в большей степени вызвали умиление турецких граждан. К примеру, новость в интернет-издании Onedio была обозначена смеющимся до слез эмодзи. Что говорит о том, что у большинства прочитавших этот текст новость вызвала смех. Согласно данным сайта: 73% (378 человек) отреагировали на новость смехом, 14% (74) — возмущением и лишь трем посетителям издания (менее 1%) стало от этой новости грустно.

Один из пользователей Twitter, автор одного из турецких изданий, написал у себя на странице:

«Министр обороны Греции сказал, что они готовы к военному конфликту с Турцией. Греческая армия состоит из 340 000 человек, для них будет достаточно стамбульского отделения «серых волков», не стоит беспокоить ради этого турецкую армию».

Yunanistan Savunma Bakanı: "Türkiye ile askeri çatışmaya hazırız" demiş ????



Yunan ordusu 340.000 kişi, İstanbul Ülkü Ocakları ???? sizi temizlemeye yeter, TSK'yı yormaya gerek yok ????#Greece #Yunanistan #cumartesi pic.twitter.com/cmQGElbiIT — Engin Dinç ???????? (@yazarengindinc) June 6, 2020

Турецкая газета Aydinlik ответила на заявления греческого министра подборкой мемов из Twitter.

«Когда греки сходят с ума со злости, мы выглядим так», — пишет автор одного из мемов, в котором турки щелкают семечки, беспристрастно глядя в объектив наблюдателя.

Yunan kudururken bizdeki mod :) pic.twitter.com/kEuBJOZb2m — Ragnar (@Serkanrpanl) June 5, 2020

Ответ Турции

Ответ официальных лиц Турции не заставил себя долго ждать. Спустя два дня министр обороны Турции Хулуси Акар ответил своему греческому коллеге. Он пригрозил Афинам, оговорившись о мирном решении проблем:

«В Эгейском море и Восточном Средиземноморье проблемы могут быть решены мирным путем, но мы готовы защищать наши интересы, и мы можем это сделать».

Эти заявления Акара турецкая исламистская газета Yeni Akit (Йени Акит) озаглавила так: «Ответ как оплеуха» и «Министр обороны ответил на языке, который понимают греки».

Hulusi Akar'dan Yunan Bakana anladığı dilden cevap https://t.co/7RFAy3z5e1 pic.twitter.com/Ie3gz4MMkx — Yeni Akit Gazetesi (@yeniakit) June 6, 2020

Готова ли Греция к столкновению с Турцией?

Автор Telegram-канала «Балканская сплетница» написала подробную колонку о конфликте между Турцией и Грецией, в котором отметила, что скептически относится к заявлениям греческого министра о готовности к войне с Турцией.

К этим словам можно добавить и реакцию из Турции, которая поддерживает позицию нашей коллеги. Один из самых популярных авторов турецких СМИ, главный редактор издания Хурриет Ахмет Хакан в своей колонке сегодня написал следующее: