Москва, 6 июня. Главный врач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников заявил, что постоянный стресс снижает иммунитет и может привести к заражению коронавирусом.

По его словам, постоянно испытывающие стресс и страх люди наносят вред своему иммунитету и рискуют заразиться коронавирусной инфекцией.

«Стресс тратит твои гормоны и у тебя уже не хватает сил на поддержание иммунитета. Я вам как медик скажу, когда человек боится, он заражается и тяжелее болеет», — сказал Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

Он также добавил, что необходимо избегать непроверенной информации, а также не верить мифам, так как это может стать причиной возникновения необоснованного страха.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая эпидемия пневмонии. Позднее специалисты выяснили, что источником эпидемии стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число зараженных во всем мире достигает 6,7 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 395 тысяч человек.

На территории РФ зарегистрировано более 458 тысяч случаев, 5,7 тысяч человек скончались. Более 222 тысяч человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.

Многие эксперты уверены, что власти США причастны к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.