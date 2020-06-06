Успенская закурила и сильно поправилась после ссоры с дочерью

Москва, 6 июня. Популярная российская исполнительница в жанре шансон Любовь Успенская заявила, что сильно поправилась. Она опубликовала в соцсетях фото перед съемками в шоу «Вечерний Ургант».

Сложные отношения с дочерью Татьяной певица начала заедать. На карантине она налегала на мучное и часто баловала себя сладким. По словам Успенской, она даже начала курить.

«Я набрала пять килограммов – это кошмар!» – призналась звезда.

До карантина певица успешно справлялась с лишним весом. Во время гастрольных туров обычно даже нет времени, чтобы поужинать. А в самоизоляции — и холодильник рядом, и свободного времени много.

На шоу Ивана Урганта Успенская пришла со своей подругой Наргиз. Певица выбрала молодежный образ: джинсовый комбинезон, бейсболку и черные сапоги. Ее руки были полностью закрыты высокими черными перчатками.

А вот Наргиз особым вкусом в одежде не отличилась. Она надела обычные кроссовки, яркую длинную юбку и удобный свитшот. Голову исполнительница утеплила стильной полосатой шапочкой.

Поклонники признались, что Успенская в этом наряде выглядит гораздо моложе своей подруги. По внешности 49-летняя Наргиз не может конкурировать с 66-летней Успенской.