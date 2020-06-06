Панин назвал Иосифа Пригожина «бездельником» и посоветовал звонить кошкам Куклачева

Москва, 6 июня. Российский актер Алексей Панин отреагировал на критику продюсера Иосифа Пригожина, назвав его «бездельником» и посоветовав ему обратиться к кошкам Юрия Куклачева.

Ранее Иосиф Пригожин пожаловался на «чудовищное» финансовое положение российских артистов, в котором они оказались из-за эпидемии коронавирусной инфекции. По словам продюсера, звезды шоу-бизнеса выживают благодаря накоплениям, которые были сделаны до начала эпидемии. Многие артисты подвергли жесткой критике жалобы Пригожина. В их числе Алексей Панин, Иван Охлобыстин и Сергей Шнуров. Позднее Пригожин пожаловался, что пытался лично поговорить с критиками по телефону, однако никто из них не ответил на его звонки.

Панин прокомментировал безуспешные попытки Пригожина выйти с ним на контакт. Актер подчеркнул, что не намерен вступать в дискуссию с Пригожиным, так как у него есть более важные дела.

«Я совершенно не собираюсь вступать с Иосифом Пригожиным ни в какие полемики, дискуссии, баттлы. Я занимаюсь своими делами, я кино доделываю», — пояснил Панин в комментарии агентству «Говорит Москва».

Кроме того, актер посоветовал Пригожину позвонить дрессировщику и артисту Юрию Куклачеву, напомнив, что он тоже выступил с критикой в адрес жалующихся звезд российского шоу-бизнеса.

«Куклачеву он там не пытается дозвониться? Куклачев тоже сказал что-то вроде? Пускай он позвонит кошкам Куклачева! У меня есть чем заниматься», — подчеркнул Панин.

Ранее Юрий Куклачев прокомментировал заявление Пригожина о бедственном положении российских звезд. Легендарный дрессировщик отметил, что российские артисты привыкли «хапать миллионы», поэтому теперь жалуются на отсутствие заработка. Куклачев также напомнил, что в настоящее время многим россиянам «вообще кушать нечего».