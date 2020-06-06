Цеков уверен, что языковое многообразие народов России нужно закрепить в конституции

Москва, 6 июня. Языковое многообразие народов России должно быть закреплено в конституции, чтобы государство смогло предоставить все условия для изучения и развития национальных языков. Такое мнение выразил сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Он подчеркнул, что значение такой поправки к конституции не может быть переоценено. Такое изменение основного закона страны необходимо для того, чтобы сохранить уникальные языки России.

«Чтобы у других не появилось в будущем желания не уделять никакого внимания языкам национальных меньшинств и коренных народов, которые проживают на территории России», — цитирует сенатора «Слово и Дело».

О важности этой поправки заявил и историк Евгений Гурьев. В качестве примера он привел Югославию, где национальные меньшинства, их культуру и язык не поддерживали, а в итоге в стране разгорелась гражданская война.

«Национальный вопрос стал одним из взрывов, которые и сокрушили Российскую Империю в 1917 году. И не случайно [Владимир] Ленин в 1922 году, создавая СССР, от принципа унитарного государства отказался и выступил за проект федерации», – заметил историк.

Гурьев считает, что при проведении грамотной национальной политики даже на фоне волнений этнические проблемы не проявляются. В том же Советском Союзе ситуация была стабильной до 80-х годов.

Историк считает логичным, что в России с ее многонациональностью закрепят гарантию на изучение родных языков. Например, у жителей Крыма сейчас есть возможность получать образование на русском, украинском и крымско-татарском языках. Гурьев уверен, что такое право обязательно нужно предоставлять, а вот воспользоваться им или нет — выбор гражданина.

Цеков, в заключение заметил, что закрепление защиты языкового многообразия в Конституции РФ может стать примером для таких государств, как США или Канада.

Ранее в Госдуме и Совфеде на конкретных примерах объяснили, почему нужны социальные изменения в основной закон страны. Голосование по поправкам в Конституцию РФ пройдет с 25 июня по 1 июля.