Луганск, 6 июня. Внезапная проверка выявила в одной из бригад Вооруженных сил Украины в Донбассе 18 пьяных бойцов. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Он констатировал, что в 24-й бригаде ВСУ продолжается разложение воинской дисциплины на фоне употребления бойцами наркотиков и алкоголя. Проверку решили провести после аварии с участием нетрезвых военных третьего батальона, которая произошла 3 июня.

Представители военной службы правопорядка (ВСП), прибывшие в бригаду, обнаружили 18 пьяных бойцов, которые находились на передовых позициях в районе Троицкого. Оказалось, что «напоили» их американские волонтеры.

«В своем объяснении солдат третьей роты доложил, что ящик крепкой алкогольной продукции «Медофф» был привезен волонтерами организации «Дух Америки» вместе с защитными масками, окрашенными в желто-синие цвета украинского флага», — уточнил Осадчий.

Аналогичные подарки от американцев получили военнослужащие других бригад ОТГ «Север».

Гражданская война на Украине длится с 2014 года. И с каждым месяцем число небоевых потерь среди бойцов украинской армии растет из-за злоупотребления алкоголем и неаккуратным обращением с оружием, отмечали в Донецкой и Луганская народных республиках.

Один из таких инцидентов произошел, например, на Пасху. Пьяный боец ВСУ решил отпраздновать стрельбой из гранатомета, в результате чего ранил себя и двух товарищей.