PR-директор Алибасова сообщил, что продюсер внезапно пропал накануне своего 73-летия

Москва, 6 июня. Известный продюсер группы «На-На» Бари Алибасов пропал в Москве накануне дня рождения, сообщил PR-директор музыкального коллектива Вадим Горжанкин.

6 июня Бари Алибасову исполнилось 73 года. Коллеги и поклонники хотят поздравить продюсера с днем рождения, но он не выходит на связь.

По словам Горжанкина, Алибасов пропал 4 июня из квартиры в Мерзляковском переулке. С тех пор о его местонахождении ничего не известно.

Бари Алибасов-младший куда-то увез отца и больше о нем ничего не слышно. Возможно, отец с сыном готовят какой-то сюрприз для поклонников.

В российском шоубизнесе считают, что Алибасов использует любой повод для привлечения внимания к своей персоне. Возможно, его исчезновение было заранее продумано пиарщиками.

Напомним, что в прошлом году Алибасов-старший отравился жидкостью для очистки труб «Крот». Эта история попала в список десяти самых громких скандалов 2019 года.

В мае он снова оказался в центре скандала из-за недвижимости своей супруги Лидии Федосеевой-Шукшиной. По словам ее адвоката, 81-летняя актриса не совсем осознавала происходящее, когда подписывала договор дарения своей квартиры в Новой Москве.

