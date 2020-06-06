Сенатор Климов назвал Facebook оружием Запада в информационной войне против России

Москва, 6 июня. Власти США ведут информационную войну против России, пытаясь избавиться от альтернативной точки зрения, которую успешно продвигают российские СМИ.

4 июня американская социальная сеть Facebook начала маркировать страницы медиакорпораций, которые, по мнению администрации соцсети, находятся под контролем властей. Facebook начал маркировать публикации российских изданий Sputnik, RT, РИА Новости, иранского Press TV и китайского информационного агентства Xinhua News. При этом публикации Facebook не маркирует публикации «Би-би-си» и Agence France-Presse, которые также являются государственными.

Член Совета Федерации Андрей Климов отметил, что власти США уже давно подготовили закон, который направлен против России и российских средств массовой информации.

«Чтобы в этой информационной войне чувствовать себя более уверенно, они хотят избавиться от альтернативной точки зрения, которую несут с собой российские СМИ. Маркируя их, они как бы намекают, что это все — якобы пропаганда Кремля», — отмечает сенатор.

Он также добавил, что все американские сайты и соцсети активно ведут информационную войну против России. Климов отметил, что действия американской стороны лишний раз подтверждают важность закона об обеспечении устойчивой работы российского сегмента Интернета, который был принят в 2019 году, передает «НьюИнформ».

«Этот закон — одно из лишних свидетельств сказанного мною. России нужно опираться на свои платформы. РФ одна из немногих стран в мире, которая имеет полную линейку инструментов для работы в Интернете, мы имеем все, что необходимо, у нас есть свой поисковик», — подчеркнул Климов.

Стоит отметить, что американская соцсеть Facebook продолжает игнорировать законодательство Российской Федерации. Ранее суд в Москве оштрафовал Facebook за неисполнение требования по локализации базы данных пользователей сервиса на территории России.