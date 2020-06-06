Агроном рассказал, какие овощи и фрукты безопасно покупать в июне

Москва, 6 июня. Агроном Михаил Воробьев рассказал, как выбрать хорошие фрукты и овощи на рынке. Он посоветовал покупать сезонные продукты.

В июне ассортимент овощных и фруктовых лавок стал разнообразным. Российским покупателям важно отличать привозной товар от отечественного, передает «Пятый канал».

В середине июня на юге страны — в Крыму и Краснодарском крае поспевают клубника и другие ягоды. Нашим фермерам гораздо сложнее выращивать теплолюбивые культуры, поэтому они стоят дороже импортных.

По словам Воробьева, уже можно смело покупать помидоры, картофель, огурцы и зелень. Их тоже привозят с юга России. Эти овощи начинают производить с декабря в теплицах, а к июню уже собирают первый урожай.

Покупать зелень в начале июля тоже безопасно. Она высаживается к февралю и обычно хорошо растет без особой подкормки удобрениями. А вот фрукты в начале июня чаще всего импортные, лучше дождаться июля, когда будет свой урожай.

Ранее Воробьев дал советы дачникам, какие культуры можно высаживать в грунт в июне. По его словам, можно посеять огурцы, но для помидоров и перца уже поздно. Поэтому лучше купить готовую рассаду.

Кабачки и баклажаны тоже быстро растут, им хватит двух месяцев на вызревание, добавил агроном.