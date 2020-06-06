Конфликт Греции и Турции может окончательно развенчать миф о сплоченности НАТО

Автор Telegram-канала «Брюссельский стукач» рассказывает о затянувшемся внутриполитическом кризисе в НАТО, в котором готовность Греции к войне с Турцией стала апогеем бумажности единства Североатлантического альянса.

5 мая министр обороны Греции Никос Панайотопулос заявил, что страна готова к военному противостоянию с Турцией в свете «довольно агрессивного поведения Анкары в последнее время». Учитывая, что оба государства состоят в НАТО, данное заявление обострило не только двусторонние взаимоотношения этих стран, но и внутриполитическую обстановку во всей Организации Североатлантического договора, став по своей сути апогеем раздрая, творящегося в альянсе последние полгода.

Первым тревожным звоночком, поставившим под сомнение распиаренное в Брюсселе единство и сплоченность НАТО, стала начавшаяся 9 октября 2019 года военная операция Турции против курдских отрядов народной самообороны на севере Сирии. Решение о начале боевых действий было принято Анкарой без согласования с союзниками под предлогом «защиты от курдских террористов». Однако своими действиями Турция нарушила фундаментальные основы Североатлантического альянса. Согласно 4 статье Устава НАТО, члены блока должны «всегда консультироваться друг с другом в случае, если, по мнению кого-либо из них, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность кого-либо из союзников находятся под угрозой».

Столь грубое нарушение основы основ вызвало резкое недовольство союзников Анкары по НАТО. Помимо общих призывов европейских политиков к Турции остановить вторжение в Сирию, Германия, Франция, Великобритания, Испания, Финляндия, Норвегия и Швеция заморозили экспорт вооружения в страну, чтобы оно не могло быть использовано в ходе турецкой операции. Кроме того, к деэскалации обстановки неоднократно призывал и глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Однако, в итоге все эти действия не возымели абсолютно никакого эффекта и так и остались не более чем выражением озабоченности. А НАТО показала свою полную неспособность контролировать действия стран — членов, даже если они идут вразрез с положениями Устава организации.

Следующим этапом обострения внутриполитической обстановки в альянсе стал демарш президента Франции Эммануэля Макрона против Соединенных Штатов Америки. 7 ноября 2019 года он заявил в интервью изданию The Economist, что «в настоящее время мы наблюдаем смерть мозга НАТО», имея в виду потерю координации между США и их европейскими союзниками в принятии стратегических решений. При этом Макрон призвал европейцев совместными усилиями снизить зависимость региона, в том числе и военную, от США. Несмотря на то, что Париж уже очень давно продвигает идею европейской автономности, заявление французского лидера стало первым за долгое время открытым наездом на Вашингтон со стороны союзника по альянсу.

Дальше — больше. 26 ноября 2019 года, незадолго до саммита НАТО в Лондоне, информационное агентство Reuters со ссылкой на три дипломатических источника в Брюсселе сообщило, что Турция заблокирует план альянса по обороне стран Балтии и Польши, если союзники не признают курдов террористической организацией. Спустя неделю, за которую, по идее, это недоразумение можно было утрясти, информацию подтвердил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. При этом от Брюсселя никакой внятной реакции на этот шаг ни до, ни после саммита не поступило. И де-факто шантаж Анкарой союзников для достижения собственных целей так и остался безнаказанным, что снова продемонстрировало неспособность Брюсселя управлять внутриполитическим кризисом в альянсе, тогда еще только набиравшим обороты.

8 января 2020 года случился еще одним акт проявления истинно союзнического отношения союзников по НАТО друг к другу. Глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир обвинил Францию в срыве строительства турецкой системы противовоздушной обороны. По словам чиновника, Париж намеренно отказался передавать Анкаре технологии для производства французско-итальянских комплексов SAMP-T, хотя ранее договоренности об этом уже были достигнуты.

Однако Франция и Турция, как это может показаться, являются не единственными вестниками внутринатовского раздрая. 4 мая лидер фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених на выступлении в Бундестаге призвал вывести американское ядерное оружие из страны, а позже назвал Дональда Трампа «бактерией для альянса», так как его действия подрывают единство организации. В частности, одной из претензий политика к Белому дому было принятие Вашингтоном новой американской ядерной стратегии, которая допускает превентивное применение ЯО в случае конфликта. Документ был принят без согласования с европейскими союзниками, хотя часть ядерного оружия США хранится на территории Германии, Италии, Бельгии, Нидерландов и Турции, что в случае чего автоматически втягивает их в ядерную войну. В контексте озвученных претензий и обвинений важно понимать, что СДПГ — это не какое-то там мелкое политическое формирование с неоправданными амбициями, а вторая по величине партия в Германии, входящая в правящую коалицию.

Наконец, последним ярким примером отсутствия политического единства в НАТО стал односторонний выход 21 мая США из Договора по открытому небу, несмотря на многократные призывы европейцев этого не делать. Решение вызвало шквал критики в адрес Трампа. Министерства иностранных дел Германии, Франции, Италии, Испании, Бельгии, Чехии, Финляндии, Нидерландов, Люксембурга и Швеции заявили, что сожалеют о принятом в Вашингтоне решении и считают Договор ключевым элементом европейской архитектуры безопасности. А Глава комиссии Палаты представителей по делам вооруженных сил США Адам Смит назвал действия Белого дома «пощечиной европейским союзникам».

Statement from @RepAdamSmith and @repjimcooper on Trump decision to pull US our of the Open Skies Treaty: "a slap in the face to our allies in Europe, leaves our deployed forces in the region at risk, and is in blatant violation of the law." https://t.co/7a2rZHYgH0 — Hans Kristensen (@nukestrat) May 21, 2020

Таким образом, вчерашнее заявление министра обороны Греции о готовности Афин пойти войной на Турцию — лишь очередной этап все того же процесса — политической деградации НАТО. Правда, по-своему беспрецедентный: пушками союзники по альянсу еще друг в друга не тыкали. Звуки их выстрелов мы, может, и не услышим, но сам факт того, что коллективный разум организации допустил обострение отношений между странами до такого уровня, говорит о многом. А главное, опять не будет сказано ничего вразумительного, кроме повсеместных призывов к деэскалации и выражений обеспокоенности.