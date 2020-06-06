Путин поправил «потерявшего» 400 млн рублей главу Бурятии

Москва, 6 июня. Президент РФ Владимир Путин поправил главу Бурятии Алексея Цыденова, который, говоря о стоимости нового здания национальной библиотеки республики, «потерял» 400 миллионов рублей.

В субботу глава государства по видеосвязи открыл здание библиотеки в Улан-Удэ. Как отметил Цыденов, этот объект для республики знаковый. Здание библиотеки отвечает всем современным требованиям.

«На возведение нового корпуса библиотеки и насыщение современным оборудованием, благодаря вашей поддержке, было выделено 615 миллионов рублей. Расширены площади», — сказал глава Бурятии.

Президент тут же заметил, что сумма была значительно больше — миллиард рублей, передает телеканал «360».

«Если вы говорите 600, то где 400 миллионов?» — «нашел» упущенные в речи цифры Путин.

Глава республики поправился и заметил, что российский лидер назвал верные цифры. И уточнил, что властям Бурятии еще предстоит реконструкция старого здания, пишет «Царьград».

Путин точно знает, что и сколько стоит. Президент поправил главу Бурятии: не миллионы, а миллиарды pic.twitter.com/UnMTAH28nF — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) June 6, 2020

Как напоминает «ФедералПресс», в России в субботу отмечают День русского языка. Глава государства провел видеоконференцию с деятелями культуры, в ходе которой назвал четкость, выразительность и красоту главными секретами русского языка.