Капибары и красные панды на страже здоровья. ФАН-ТВ

Невероятно милый способ обеспечить социальную дистанцию придумали в зоопарке японского города Ито. Сотрудники местного ресторана рассадили за столики плюшевых капибар и красных панд. Эта идея пришла директору зверинца Тиаки Накамуре сразу после снятия коронавирусных ограничений и открытия заведения.

«Мы были временно закрыты, но когда мы снова открылись, то разместили много игрушечных животных, чтобы люди соблюдали дистанцию даже в ресторане, и с целью создать непринужденную атмосферу», — сказал Накамура.

Директор отмечает, что теперь к уже привычному для постоянных посетителей меню добавилась новая изюминка — пушистая компания. И гости ресторана ей рады.

«Мне это кажется забавным. Думаю, здорово, что мы можем соблюдать социальную дистанцию даже во время пандемии COVID-19», — поделилась посетительница ресторана Харука Комае.

Плюшевые компаньоны делают ресторан не только безопаснее, во всяком случае, к этому стремятся. Сотрудники полагают, что панды и капибары помогут гостям почувствовать себя спокойнее после изоляции.