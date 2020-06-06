Салех, Хафтар и Ас-Сиси озвучили шаги по разрешению кризиса в Ливии

Каир, 6 июня. Египет призвал ввести в Ливии режим прекращения огня и вывести наемников с территории страны для недопущения эскалации кризиса. Ситуация в североафриканской стране стала главной темой диалога ливийской делегации с правительством Египта.

Председатель Палаты представителей Агила Салех, главнокомандующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси провели переговоры по стабилизации внутриливийского кризиса.

Египетский лидер отметил, что для улучшения обстановки внутри Ливии необходимо выполнить несколько условий: установить режим перемирия, вывести всех наемников из страны, разоружить бандформирования, выступающие на стороне так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Ас-Сиси предложил с 8 июня прекратить все боевые действия.

Председатель Палаты представителей указал, что на территории Ливии находится больше 10 тысяч турецких и сирийских наемников, поддерживающих ПНС. Несмотря на непрекращающиеся обстрелы и атаки со стороны боевиков, ЛНА ответила на призывы международного сообщества о перемирии. Агила Салех напомнил о ранее предложенной им инициативе по урегулированию кризиса, которую поддержали ливийские племена. Она учитывает мнения представителей регионов страны и содержит пункты по достижению мира. По словам Салеха, для этого планируется ускорить процесс разработки конституции.

Фельдмаршал Халифа Хафтар, в свою очередь, напомнил, что ЛНА не остановится, пока Ливия не будет очищена от террористов и иностранных захватчиков. Наемники, которых использует турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, представляют опасность не только для ливийцев, но и для всех стран средиземноморского региона. По его словам, Эрдоган пытается окружить Ливию и Египет, заключив ряд соглашений с главарем ПНС Файезом Сарраджем. Для урегулирования ситуации в стране необходимо объединить все координационные организации, начиная с Центробанка и Национальной нефтяной корпорации, а также инициировать диалог с Президентским советом.