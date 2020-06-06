Норкин попросил фотографов не снимать на похоронах любимой жены

Пушкин, 6 июня. Известный телеведущий Андрей Норкин попросил фотографов не снимать процессию на похоронах любимой супруги, ведущей радио «Комсомольская правда» Юлии Норкиной, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Церемония прощания с журналисткой прошла в подмосковном Пушкине.

«Когда приехал катафалк, все желающие смогли проститься с Юлией, самого Андрея Норкина среди прощающихся не было. Он пришел только тогда, когда гроб опустили в могилу, молча постоял, видимо, мысленно простился и вновь ушел. Не стал он и бросать землю на гроб, как это делают по традиции», — рассказал ФАН очевидец.

Все друзья и знакомые пары отмечают, насколько трепетные и душевные отношения были в этой семье.

Во время похорон Норкин обратился к фотографам и попросил не снимать процессию. Все присутствующие прислушались к словам ведущего и убрали фотоаппараты. Не стал делать фото и штатный фотограф «Комсомольской правды», где работала Норкина.

Проститься со скончавшейся журналисткой пришли многие — более ста человек. Среди них были и телеведущий Эрнест Мацкявичюс с женой Алиной, и режиссер Александр Долинский, и ведущий программы «Время покажет» Анатолий Кузичев.

Глаза у всех были на мокром месте, церемония прошла быстро. Затем собравшиеся выразили соболезнования самому Норкину и начали разъезжаться.