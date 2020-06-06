В Польше отреагировали на страшилки западных СМИ о «вторжении» РФ в Прибалтику

Варшава, 6 июня. Польский журнал Sieci обнародовал статью, в которой представлены два сценария «нападения России» на Польшу. Основой для создания подобных сценариев стал учений российской армии и мнение неких экспертов.

Публикация Sieci была массово растиражирована польскими СМИ и вызвала негативную реакцию со стороны жителей Польши. Пользователи Сети назвали необоснованной доводы журнала Sieci, а также выразили уверенность, что нынешнее руководство Польши является главной угрозой для республики.

«Поляки перестают бояться «пандемии», значит надо придумать какое-то новое пугало? Власть очень любит испуганных людей, потому что ими легко управлять», — отмечает mk.

«Всех тех, кто ратует за войну с Россией, приглашаю на линию фронта со своими семьями, но никто ведь не пойдет. И, насколько я знаю, Россия также не планировала конфликт в Европе», — выражает уверенность tom.

«Этот сценарий, наверное, передал вам секретный источник, так как русские не настолько глупые, чтобы следовать плану, который крутится в Интернете», — иронично отмечает taa.

«Я бы на месте России ничего не делал. «Право и справедливость» (правящая партия Польши — Прим. ФАН) сама погубит Польшу — зачем нужна война, если Дуда с Моравецким приведут эту страну к банкротству», — уверен Janek.

Однако нашлись воинствующие поляки, которые действительно жаждут вооруженного противостояния с Россией. Причиной их воинственности являются исторические обиды, которые не дают им покоя даже по прошествии 100 лет.

«А меня раздражает этот кусочек России между Литвой и Польшей, где уже давно должны быть польские земли. Пилсудский знал, как сделать так, чтобы Кролевец вернулся в республику», — признается Doman, мечтающий о захвате российского Калининграда.

«Я считаю, что каждый солдат-резервист обязан иметь дома военную форму, оружие с запасом боеприпасов. В случае часа «Ч» он должен будет в полной экипировке и с уже заряженным оружием отправиться к месту сбора», — уверен snajper.

Стоит отметить, что в европейской прессе регулярно публикуются сценарии «нападения России» на страны Балтии. При этом российская сторона неоднократно заявляла, что не намерена ни на кого нападать. Так, министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что руководство европейских стран и НАТО прекрасно знают, что у Москвы не планов нападения на какую-либо из стран, однако они используют данную риторику, чтобы разместить как можно больше военной техники и живой силы у российских границ.