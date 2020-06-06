Сирия, 6 июня. На севере Алеппо убит высокопоставленный боевик «Сирийской национальной армии». Выросло число пострадавших при теракте в Хасаке. При нападении «спящих ячеек» в Даръа были ранены два человека. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: отразила нападение на юге Идлиба со стороны «Хайят Тахрир аш-Шам».

«Сирийская национальная армия» (СНА): понесла потери в результате междоусобного конфликта на севере Алеппо.

«Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир»: заявила, что якобы остановила наступление сирийской армии в Идлибе.

«Демократические силы Сирии» (SDF): провели рейд в Хасаке, арестовав несколько мирных жителей.

Провинция Алеппо

Поступила новая информация об инциденте в городе Аль-Баб, где при нападении неизвестных был убит протурецкий боевик. Согласно данным корреспондента издания Baladi News, жертвой покушения стал высокопоставленный член «Дивизии аль-Хамза» — Гави аль-Насер. Нападающие открыли огонь по его автомобилю, в котором также находилась его жена и сестра. Аль-Насер погиб на месте, жена и сестра были доставлены в госпиталь с ранениями. Источник указывает, что покушение было совершено группировкой «Аль-Джебхат аш-Шамия», которая, как и «Дивия аль-Хамза» входит в состав «Сирийской национальной армии». Отметим, что на севере Алеппо участились столкновения между различными фракциями СНА из-за неспособности боевиков поделить награбленное имущество или зоны влияния.

Провинция Даръа

На востоке Даръа очередную вылазку совершили «спящие ячейки» боевиков. Согласно информации Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR), в результате нападения группы вооруженных людей в поселке Даръа аль-Балад пострадали два гражданских лица. По данным источника, общее количество нападений боевиков с июня 2019 года возросло до 498, число пострадавших достигло 327 человек, среди которых 80 — мирные жители. Военные аналитики подозревают, что за серией нападений стоят бывшие члены распавшегося в 2018 году «Южного фронта», которые получают поддержку от сил международной коалиции и продолжают антиправительственную деятельность с целью дестабилизации обстановки на юге Сирии.

Провинция Идлиб

Приближенные к боевикам «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» медиаактивисты сообщили, что боевикам якобы удалось отразить две попытки наступления сил Сирийской Арабской Армии у склонов гор Джебель Шахшабу и в районе населенных пунктов Фулайфил и Сальхия.

По сообщению агентства Masar Press Net, возобновились столкновения у предгорий Джебель аз-Завия и на стыке административных границ провинций Идлиб и Хама, где сирийская армия открыла ответный огонь по опорным пунктам «Хайят Тахрир аш-Шам».

Провинция Хасака

Число жертв теракта в Рас аль-Айне выросло до 8 погибших, среди которых двое детей, еще семь человек получили ранения. Министерство обороны Турции возложило ответственность за теракт на боевиков «Отрядов народной самообороны». Их также обвиняют в минировании автомобиля, взрыв которого накануне ранил трех человек у здания городского госпиталя Рас аль-Айна. За последние двое суток это уже третий инцидент с автомобильными бомбами в зоне контроля турецкой армии и союзных сил.

По данным портала Alkhabour, боевики «Демократических сил Сирии» провели рейд в поселке Дашиша к северо-востоку от города Хасака. После серии обысков в домах у местных жителей, боевики заключили под стражу несколько мужчин, которых обвинили в пособничестве террористами «Исламского государства»1. В лагере беженцев «Аль-Хол» SDF также провели рейд в пятом секторе лагеря, где днем ранее были задержаны 11 жен террористов ИГ1, которых обвинили в участии в протестных акциях и поджогах.

1 Организация запрещена на территории РФ.