Минздрав РФ назвал сроки начала вакцинации от гриппа

Москва, 6 июня. Вакцинация от гриппа начнется, согласно планам, уже в августе. Сроки назвал глава Минздрава России Михаил Мурашко.

По его словам, правительство уже выпустило все нормативные документы, необходимые для заключения договоров. Поэтому производители начали выпускать вакцину. Поставки начнутся в конце лета, уточнил Мурашко.

Министр объяснил, что из-за пандемии коронавируса вакцинацию от гриппа хотят начать раньше, до периода подъема заболеваемости.

«Конечно, это лучше делать заблаговременно. Особенно ориентироваться на теплый период времени», - подчеркнул Мурашко.

Отметим, что и работа над вакциной от коронавируса идет полным ходом. Препарат разрабатывают сразу в нескольких странах. Недавно стало известно, что российскую вакцину можно будет принимать в виде кисломолочного продукта. Министр здравоохранения РФ заявил, что прививка от коронавируса рассматривается как наиболее экономичный вариант снижения смертности, поэтому она должна стать доступной для всех стран мира.

Между тем официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис считает, что пандемия COVID-19 в России достигла плато.