Филологи назвали слова, которые появились в русском языке из-за пандемии COVID-19

«Предлагаю позумиться, но только без этого ковидиота, который игнорирует масочно-перчаточный режим». Полгода назад никто бы и не понял, о чем идет речь. В День русского языка Федеральное агентство новостей поговорило с лингвистами и филологами о том, как пандемия изменила нашу речь. Специалисты назвали слова, которые родились в эпоху COVID-19 и успели прочно войти в наш словарный запас.

С началом пандемии коронавируса в русский язык не только пришли новые слова: некоторые из уже существующих стали употребляться в новых значениях. Об этом рассказала специалист по словарям, лингвист, сотрудница Института русского языка имени Виноградова РАН Оксана Грунченко.

«Собственно, неологизмами, то есть новыми словами, можно считать слова «ковид» (болезнь), «ковидарий» (больница для лечения заболевших ковидом), «ковидник» (разговорное наименование больницы и заболевшего человека), «ковидница» (больная ковидом), а также прилагательные «ковидный» и «масочно-перчаточный». Словосочетания: режим повышенной готовности, ограничительные меры, социальная дистанция», — сказала Оксана Грунченко в комментарии ФАН.

Филолог и автор исследований о русском языке Людмила Зубова согласна с коллегой: почти все слова, которые появились в русском языке в 2020 году, связаны с пандемией коронавируса. Лингвист объяснила, как правильно произносить слово «ковид». Оказывается, прав будет и тот, кто говорит «ковид» с ударением на «О», и тот, кто ставит его на «И».

«Ни в каких словарях пока этого нет. Норма еще не установилось», — сказала Людмила Зубова.

Оксана Грунченко добавила: слово «коронавирус» приобрело новое и более узкое значение. Теперь под ним подразумевается не тип вируса как таковой, а конкретный штамм коронавируса, который вызвал пандемию.

«У слова «корона» также возникло новое значение — болезнь, вызванная коронавирусом. Добавила бы также в общий список такие слова: самоизоляция, санитайзер, ИВЛ, плато. Аббревиатура ИВЛ раньше была известна только врачам, а сейчас она известна почти всем, кто умеет читать. Слово «плато» также оказалось у всех на слуху в связи со статистикой заболеваемости», — объяснила лингвист.

Почему эпидемия спровоцировала процесс словотворчества? На этот вопрос ответил декан филологического факультета Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина Андрей Щербаков.

«Появление новых слов — причем не одного и не двух — происходит, когда случается какое-то действительно масштабное событие, как мировая пандемия. Это яркие события, на которые и язык, и мы, как его носители, очень живо реагируем. Так было в прежние временна, так случилось и сейчас. Конечно, какие-то слова, появившиеся в эту эпоху, со временем выйдут из употребления, поскольку закончится пандемия, и необходимость в них может исчезнуть. Но какие-то, возможно, останутся в нашей речи и постепенно войдут в язык», — сказал Андрей Щербаков.

Один из ярких «пандемических» неологизмов — слово «ковидиот», которое появилось несколько месяцев назад. Кто-то подразумевает под ним человека, который небрежно относится к здоровью и не соблюдает предписания врачей, а кто-то — тех, кто паниковал и массово закупался гречкой и туалетной бумагой. В любом случае, ковидиотом называют того, кто неадекватно реагирует на эпидемию. Кстати, это слово пришло в русский язык из английского: сovidiot уже включен в онлайн-словарь Urban Dictionary.

Новые слова появились в нашей речи и из-за массового перехода на удаленку. Андрей Щербаков рассказал, как в речи преподавателей появилось слово «зумиться».

«Мы все, учителя и преподаватели, оказались в условиях, когда необходимо было проводить занятия и продолжать учебный процесс дистанционно. Естественно, появились слова, связанные с названиями платформ, которыми мы пользуемся для проведения занятий. Это, в частности, платформа Zoom. Появилось слово «позумиться», а дальше мы, как филологи, проявили языковое творчество. У нас особое значение появилось у слова «обезуметь» — когда слишком много времени приходится проводить в режиме видеоконференции Zoom. «Зумиться» и «ковидиот», мне кажется, очень удачные примеры таких неологизмов. Прозрачна их внутренняя форма: любой носитель русского языка понимает, о чем речь, чувствует, из каких корней они состоят. Это коллективное языковое творчество, как мне кажется, потому что все мы оказались в схожих условиях и начали процесс словообразования», — резюмировал Андрей Щербаков.

Напомним, 6 июня — День русского языка. Праздник отмечается ежегодно в день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Решение о проведении Дня русского языка как одного из официальных языков ООН, было принято в 2010 году. 6 июня 2011 года президент России Дмитрий Медведев подписал указ о ежегодном праздновании Дня русского языка.