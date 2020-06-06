Сенатор Цеков объяснил нежелание Конгресса США видеть РФ в G7

Москва, 6 июня. Конгрессмены от Демократической партии США высказались резко против приглашения России на саммит G7. Член Совета Федерации Сергей Цеков объяснил позицию американских политиков.

Демократы выступили против идеи президента США Дональда Трампа пригласить Россию на саммит «Большой семерки». Они направили письмо госсекретарю США Майку Помпео, в котором порекомендовали следовать заданному ранее вектору политики и не приглашать РФ на саммит, пока не изменится курс Москвы на «прямую дестабилизацию положения в США».

По мнению демократов, Россия может представлять опасность для других стран «Большой семерки». Однако сенатор Сергей Цеков считает, что наибольшую опасность для всего мира представляют сами Штаты.

«Самую большую опасность в мире представляют сами Соединенные Штаты Америки. Это уже становится понятно всем, даже самим США, значительной части их общества. Штаты живут в своем мире, они считают, что все то безобразие, которое они творят в мире, это нормально для их определенной роли «самого главного государства», которое они самостоятельно утвердили», ― отметил член Совфеда в комментарии «Инфореактору».

Цеков напомнил, что США продолжают обвинять Россию в причастности к крушению Boeing в Донбассе и даже «вмешательстве в выборы» американского президента в 2016 году. Ни одного доказательства по этим обвинениям представлено не было. Сенатор считает, что многочисленные обвинения в адрес РФ связаны с тем, что Москва «не идет у них на поводу».

«Когда они видят, что какое-то государство идет не в русле той политики, которую они проводят, а таким государством является Россия, они начинают ненавидеть эту страну. Последнее время они стали примерно так же ненавидеть и Китай», — добавил Цеков.

Кроме того, сенатор отметил, что Россия и не просится в G7. Этот формат давно устарел, G7 находится в глубоком кризисе и не способна влиять на ситуацию в мире. Большее значение имеют такие форматы как G20, именно там принимаются действительно важные решения, пока страны «Большой семерки» «тихо сами с собой ведут беседу».

Трамп во время телефонных переговоров с главой российского государства Владимиром Путиным сообщил о желании пригласить на грядущий саммит G7 лидеров России, Индии, Австралии и Южной Кореи. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь отмечал, что Москва намерена получить больше информации о предстоящем саммите, так как остается много неясностей. По его словам, российские дипломаты продолжат общение с американскими коллегами, чтобы получить детальную информацию.